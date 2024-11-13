Tsuruga Reaktörü Güvenlik İncelemesini Geçemedi - Son Dakika
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Tsuruga Reaktörü Güvenlik İncelemesini Geçemedi

Japonya'nın Tsuruga Nükleer Santrali'nin 2 nolu reaktörü, güvenlik incelemesinden geçemedi.

13.11.2024 16:47
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Japonya'nın batısındaki Tsuruga Nükleer Santrali'ndeki reaktör, yeniden hizmete alınması için girdiği güvenlik incelemesini geçemedi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), Fukui eyaletindeki Tsuruga santralinin 2 nolu reaktörü için güvenlik incelemesinin sonucunu duyurdu.

Buna göre NRA "aktif bir arıza olma olasılığı" gerekçesiyle reaktörün güvenliğini onaylanmamasını öngören incelemesine resmiyet kazandırdı.

Resmi karar doğrultusunda tesisin işleticisi "Japan Atomic Power" (JAPC) firmasının "yeniden hizmete alınması" başvurusu oybirliğiyle reddedildi.

Kararda, NRA'nın son raporundaki "reaktörün yaklaşık 300 metre kuzeyinde aktif bir fayın, yerleşkenin altına doğru uzanma olasılığı" vurgulandı.

Reaktördeki riske yönelik, JAPC'nin "fay hareketinde ilerleme ihtimalinin olmadığı iddiasının yeterli düzeyde gerekçelendirilmediği" kaydedildi.

Hükümetten "bilimsel yargıya saygı" mesajı

NRA Başkanı Yamanaka Şinsuke, basına açıklamasında, "NRA kurulduğundan beri bu ilk karar ve bilimsel ve teknik açıdan titizlikle alındı" diye konuştu.

Kararı değerlendiren Yamanaka, "Birçok hata var, verilerde tahrifat yapılmış. Anormal bir durum. JAPC'nin bunları değerlendirmesini istiyoruz" dedi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında, karar için "sonuç ne olursa olsun bilimsel ve mesleki yargıya saygı duyulması gerektiğini" bildirdi.

Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto Tatsuji, işletici firmanın güvenliğe öncelik vermesi ve eyalet toplumunu ayrıntılı düzeyde aydınlatması gerektiğini bildirdi.

JAPC açıklamasında "hayal kırıklığı" olarak nitelendirilen karar sonrası reaktörün hizmete girmesi için çalışılacağı ve başvurunun yineleneceği kaydedildi.

Fukuşima sonrası ilk ret kararı

2011'deki deprem ve Fukuşima Dai-içi santralindeki nükleer erime sonrası Japonya, 2012'de NRA'yı kurmuş ve güvenlik standartlarını güncellemişti.

NRA'nın kararıyla, Fukuşima Dai-içi'deki kaza sonrası güncellenen güvenlik standartları doğrultusunda ilk kez "yeniden başlatılma" reddedilmiş oldu.

Doğu Asya bölgesinde büyük ölçekli ve sıklıkta deprem riski taşıyan Japonya'da, reaktörlerin doğrudan fay hatlarının üzerine inşa edilmesi yasak.

Japonya hükümeti 2022'de açıkladığı "2050'ye kadar karbon sıfır" politikasıyla nükleer enerjinin kullanımını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Batıdaki Japon Denizine (Doğu Denizi) nazır Tsuruga Körfezi sahilindeki 4 reaktörlü nükleer santral, ilk resmi hizmetine Mart 1970'te başlamıştı.

Kaynak: AA

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