TTB'nin Yeni Yönetim Adayları Açıklandı

(ANKARA)- Türk Tabipleri Birliği'nin 26-28 Haziran'da yapılacak 78. Büyük Kongresi öncesinde Tabip Odaları İnisiyatifi, Merkez Konseyi, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu üye adaylarını açıkladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, "Başkan kim olursa olsun, TTB çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Türk Tabibler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, birliğin 26-28 Haziran günlerinde yapılacak olan 78. Büyük Kongresi öncesi Tabip Odaları İnsiyatifi adına TBB Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Azap, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve dünya zor günlerden geçiyor. Bu zor günler, Türk Tabipleri Birliği gibi demokratik meslek örgütlerinin önemini daha da artırıyor. Önemin artmasıyla birlikte güçlükler ve zorluklar da katlanarak artıyor. Bizler, Tabip Odaları İnisiyatifi olarak, ülkemizde önümüzdeki dönemde daha da zor günlerin bizleri beklediğine dair bir tespit içindeyiz. Önümüzdeki iki yılda hekimler, bütün sağlık çalışanları, sağlık emekçileri ve halkımız için neler yapabiliriz sorusuna odaklandık."

Hekimlerin ve bütün sağlık çalışanlarının tek kaygısının halkın sağlığı olduğu, hastalarımızın sağlığının öncelendiği, güvenli ve güvenceli bir ortamda çalışıldığı; halkımızın da eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmetine kolayca ulaşabildiği bir sağlık sisteminin kurulabilmesi için daha güçlü çalışabilmenin ve daha çok üretebilmenin, Türk Tabipleri Birliği olarak ancak geniş hekim kesimlerini kapsayan, onların enerjisini alan bir yönetim oluşturmakla mümkün olabileceğini düşündük.

Bu amaçla 7 Mayıs'ta Tabip Odaları İnisiyatifi olarak Türkiye'de bulunan 65 tabip odasının tamamına bir çağrıda bulunduk. Bu çağrıda, Türk Tabipleri Birliği'nin yıllara dayanan birikimini ve mart-nisan aylarında ülkemizde tabip odalarımızda gerçekleşen oda seçimlerinde öne çıkan değerleri ve ilkeleri bir araya getirerek, birazdan sizlerle ayrıntılı olarak paylaşacağımız bu ilkeler doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği'ni yönetecek kurulları belirlemek üzere bir yöntem önerdik.

Özetle, Türk Tabipleri Birliği'nin gücünü hekimlerden ve hekimlik değerlerinden alan; her türlü güç odağından bağımsız, bilimsel yöntemleri benimseyen, demokratik biçimde üreten ve çalışan bir meslek örgütü olmasını isteyen herkesi bu sürece davet ettik.

Bu davette yalnızca, yıllardır ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan; sağlığı bir meta haline getiren, insanların sağlık hizmetine ulaşmasını zorlaştıran, toplumun sağlık düzeyini olumsuz etkileyen, hekimleri ve hekim emeğini değersizleştiren piyasacı sağlık politikalarını destekleyenleri çağrımızın dışında bıraktık. Bu çağrımıza çok sayıda tabip odası yanıt verdi. Çok sayıda bölgeden ve tabip odasından arkadaşlarımız, son bir ay içerisinde düzenlediğimiz toplantılara katıldı.

Yöntem olarak da en geniş temsiliyeti sağlayabilmek adına, bölgelerdeki üye sayısıyla orantılı olacak şekilde, o bölgedeki tabip odalarının bir araya gelerek kendi güçlerini, enerjilerini, görüş ve önerilerini aktarabilecek adaylarını kendilerinin belirlemesini istedik. Belirlenen adaylarla da listemizi oluşturmaya çalıştık.

Elbette eksik kalan bazı odalar ve bölgeler oldu. Ancak biz, en geniş temsiliyeti sağlamak adına elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz.

Önümüzdeki zor dönemlerde Türkiye'nin, hekimlerin ve sağlık ortamının ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir yönetim oluşturabilmek adına ilkeli bir birlikteliği sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz."

MERKEZ KONSEY ADAYLARI AÇIKLANDI

Tabip Odaları İnsiyatifi adına açıklamalarda bulunan Nilüfer Ustael, TTB Merkez Konsey, TTB Deneteme Kurulu ve TTB Yüksek Onur Kurulu üye adaylarını açıkladı. Tabip Odaları İnsiyatifi'nin temel ilke ve hedeflerini de aktaran Ustael, şöyle konuştu:

"Meslek örgütümüz TTB Seçimli 78. Büyük Kongresi 26-28 Haziran'da Ankara'da toplanıyor. Kongrenin son günü TTB'yi 2026-2028 döneminde yönetecek kurullar için seçim yapılacak.