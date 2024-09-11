Zonguldak'ta Maden Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Maden Kurtarma Eğitimi

Zonguldak\'ta Maden Kurtarma Eğitimi

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 8 madenci, Maden Kurtarma Yarışması'na katılmak için AFAD personelinden eğitim aldı. Madenciler, deprem senaryosunda enkazdan yaralı ve ceset çıkarma tatbikatı yaparak becerilerini sınadı.

11.09.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan ve Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak 8 madenci AFAD personelinden eğitim aldı. Maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak 8 madenci, deprem senaryosunda, enkazdan yaralı ve ceset çıkarma tatbikatı yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde düzenlenecek 3'üncü Maden Kurtarma Yarışması'nda katılımcılar maden, deprem, araç kazası, yangın söndürme ve ilk yardım dallarında yarışacak. 6 Şubat depremlerindeki azimli çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan TTK madencilerinden 8 kişilik ekip de yarışma için 2 ay boyunca eğitim aldı. Son olarak Zonguldak AFAD personelinden, depremden sonra enkaz altında arama kurtarma yapmanın teknik kurallarına ve uygulamasına yönelik eğitim alan madenciler, tatbikatla becerilerini sınadı.

Eğitimin ardından tatbikata başlayan madencilere, bir AFAD personeli bilgi vermeden 'Annemi kurtarın. Çalışsanıza, hadi hızlı' gibi tepkiler göstererek tatbikatın gerçeklik hissini arttırdı. Madenciler, durumu kontrol altına alarak 'personeli' sakinleştirdi ve arama kurtarma çalışmasını başlattı.

Yarışmaya katılacak arama kurtarma takımının amiri maden teknikeri Cenk Çelikel, "5 kategorinin 1'i olan deprem arama kurtarma, enkazdan yaralı ve cenaze çıkartmak şeklinde olacak. Bununla ilgili AFAD ile yaptığımız ortaklaşa çalışma sonucu tatbikat gerçekleştirdik. Hem bizim bilgi birikimimizi hem de onların teknik bilgilerini birleştirerek ülkemiz için güzel bir çalışma oldu. Yarışmada da inşallah çalışmayı en iyi şekilde yapıp güzel bir sonuç getireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Güncel, Deprem, Maden, Spor, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Maden Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
15:20 Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Maden Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement