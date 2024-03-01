TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi'ne katıldı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi\'ne katıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kayseri'de düzenlenen Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi'ne katıldı. Mandal, 2023'ün dünya tarihinin en sıcak yılı olduğunu ve çevre, insan ve hayvan sağlığının eş zamanlı düşünülmesinin çözüm sürecinde başarı getirebileceğini belirtti.

01.03.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kayseri'de düzenlenen Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi'ne katıldı.

Abdullah Gül Üniversitesince (AGÜ) Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye online katılan Mandal, 2023'ün dünya tarihinin en sıcak yılı olduğunu, 1,48 derece olması gereken ortalamanın üzerinde sıcaklık gerçekleştiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütünün ilk kez bir arada çalıştığını vurgulayan Mandal, çünkü bu sorunun çözümünü kurumlar, bireyler ve paydaşların tek başına çalışarak çözüme kavuşturamayacağını belirtti.

Sadece Antarktika'da bir yıllık buzul kaybının Türkiye coğrafyasının 3 katı olduğuna dikkati çeken Mandal, yaz aylarında Kuzey Kutbu'nda buzul kalmadığını anlattı.

Mandal, bunun, o bölgedeki birçok gün yüzüne çıkmamış virüsün, akımlar vasıtasıyla dünyanın çeşitli yerlerine ulaşması anlamına geldiğini dile getirdi.

Geleneksel anlamda, daha önceki bilim insanları ve araştırmacıların yaptığı yöntemlerin yeterli olmayacağını vurgulayan Mandal, yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunu, çevre, insan ve hayvan sağlığının eş zamanlı düşünülmesinin çözüm sürecinde başarı getirebileceğini aktardı.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi'nin açılışında, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşma yaptı.

Akademisyenlerin çeşitli alanlarda sunum yapacağı kongre yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Öğrenci Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

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