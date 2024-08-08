TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa Uludağ'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa Uludağ'da Gerçekleştirilecek

TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa Uludağ\'da Gerçekleştirilecek

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 9-11 Ağustos'ta Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katılacak.

08.08.2024 11:53
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TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 9-11 Ağustos'ta Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bilim Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 9-11 Ağustos'ta Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da katılacağı açılış töreni, 9 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı gözlem etkinliğine yıllardır astronomi meraklıları büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe katılacaklar, Türkiye'nin dört bir yanından başvuran binlerce kişi arasından kurayla belirlendi. 81 ilin tamamından 14 bin 258 başvuru yapıldı. Bugüne kadar yapılan en yüksek başvuru sayısı ile rekor kırıldı. Bu başvurular arasında kura ile 54 şehirden çoğunluğu aile olmak üzere bin kişi belirlendi. Her yaş grubundan katılımcının yer aldığı etkinliğin en genç katılımcısı 1, en yaşlı katılımcısı ise 71 yaşında.

PERSEID GÖK TAŞI YAĞMURU GÖZLEMİ

Gök Olayları Yıllığı'na göre, gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, 14 Temmuz'da başladı ve 1 Eylül'e kadar sürecek. 9-11 Ağustos'taki gözlem etkinliği, gök taşı yağmurunun en net izlenebileceği noktalardan biri olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Bursa Uludağ'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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