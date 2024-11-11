TUTUKLANDI
Trafikte karşılaştığı husumetlisi Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay sırasında kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'i ise yaralayan şüpheli İrfan Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Tüfekle Adam Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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