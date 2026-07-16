Tuğba Tüzün'ün Paralimpik Hedefi - Son Dakika
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Tuğba Tüzün'ün Paralimpik Hedefi

Tuğba Tüzün\'ün Paralimpik Hedefi
16.07.2026 16:54
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14 yaşındaki Tuğba Tüzün, para badminton ile gümüş ve bronz madalya kazanarak 2028'e hazırlanıyor.

AKSARAY'da doğuştan yüzde 92 bedensel engelli olan Tuğba Tüzün (14), 2 yıl önce gezmek için gittiği Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, spor hocasının tavsiyesiyle başladığı para badmintonda gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Milli takıma seçilen ve 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Tüzün, "Bundan sonraki hedefim ise uluslararası yarışmalarda dereceler yapmak" dedi.

Doğuştan yüzde 92 bedensel engelli olan 10'uncu sınıf öğrencisi Tuğba Tüzün, 2 yıl önce babası Mahmut Tüzün ve kardeşiyle gezmek için gittiği Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde para badminton antrenörü Selim Vural ile tanıştı. Tüzün, Vural'ın tavsiyesiyle banmintona başladı. Katıldığı yarışlarda dereceler elde eden ve ardından milli takıma seçilen Tuğba Tüzün, 2028'de yapılacak 'Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

'ŞİMDİ MUTLU VE NEŞELİYİM'

Yaşadığı süreci anlatan Tuğba Tüzün, "Doğuştan yüzde 92 engelli olarak doğdum. Bu tesise ailemle birlikte tesadüfen gelmiştik. Burada antrenörümle tanıştım. Onun sayesinde badmintona başladım. 2 yıldır da bu sporu yapıyorum. Şimdi daha mutlu ve neşeliyim. Sosyal alanda geliştim ve başarılarım da arttı. Türkiye ikinciliği, İstanbul'da Avrupa Şampiyonası'na gittim. Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Yarışları'nda 2 ikincilik ve 1 bronz madalya aldım. Bundan sonra hedefim ise, uluslararası yarışmalarda dereceler yapmak istiyorum. Spordan önce dışarı çıkmıyordum. Şimdi dışarı çıkmaya başladım. Düzenli olarak antrenmanlarıma her gün geliyorum. Güzel ve verimli antrenmanlar yapıyoruz. Benim için burası çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

'2028 OLİMPİYATLARINI HAYAL ETMEYE BAŞLADIK'

Para badminton antrenörü Selim Vural ise "Ben antrenman sonrası eve giderken, Tuğba da babası ve kardeşiyle oturuyorlardı. Bedensel engeli öğrencilerle çalıştığım için durup, kendisi hakkında bilgi aldım. Ondan sonra beraber çalışmamız başladı. Tuğba ile ilk hedefimiz, Türkiye şampiyonasıydı. Bunu da ilk maçımızda başardık ve Türkiye 2'ncisi olduk. Sonrasında ise milli takıma seçildik. Daha sonra kendimizi Avrupa Şampiyonası'nda bulduk. Bir sonraki aşamada ise Gençler Dünya Şampiyonası'na katıldık. Şu anda ise hedefimizi büyüterek 2028 olimpiyatlarını hayal etmeye başladık. Olmayacak bir iş değil, Tuğba, inandığı sürece ben olacağına inanıyorum. Şu anda sporcumuz hem eğitim hem de sporuna devam ediyor. Sosyallik anlamında inanılmaz bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bedensel engellilerimiz evden az çıkan çocuklar. Spor sayesinde artık başka illere gitmeye başladı. Yakında yurt dışına da gidecek. Okul dönemi haftanın 5 günü ve yaz günü ise her gün idman yapıyoruz. Günde çift idman dahi yaptığımız oluyor. Güzel bir ilerleme kaydettik. En son Mersin'de Dünya Gençler Para Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandık. Bu bizler için gurur duyulacak bir olay. Bu başarının yanında Tuğba gibi kızlarımızı evden çıkarmak, spor hayatına katmak daha doğrusu pozitif ayrımcılık yapmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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