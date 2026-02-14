Tuğçe öğretmen öğrencilerine ders saati dışında gönüllü olarak matematik kursu veriyor

Sinop'ta 13 yıllık matematik öğretmeni Tuğçe Cevahir İnceoğlu, görev yaptığı okulda gönüllü olarak verdiği kursla öğrencilerine matematiği sevdirerek derslerinde başarılı olmalarına katkı sunuyor.

TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu'nda görev yapan evli ve bir çocuk annesi İnceoğlu, 2 yıl önce öğrencilerinin matematiğe olan ön yargılarını kırabilmek amacıyla boş zamanlarında gönüllü olarak kurs vermeyi kararlaştırdı.

Okul yönetimine başvuran İnceoğlu, talebinin olumlu karşılanmasının ardından velilerle de görüşerek, öğrencilerin ulaşımı konusunda kendilerinden destek istedi.

Velilerin de desteğini alan Tuğçe öğretmen, haftada bir gün öğrencilerine gönüllü olarak matematik kursu vermeye başladı.

Kursa katılan öğrencileriyle yakından ilgilenen ve derslerinde başarılı olabilmeleri için mesai harcayan Tuğçe öğretmenin en büyük hayali, öğrencilerinin eğitim hayatlarında başarı elde etmeleri.

Tuğçe Cevahir İnceoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin girdikleri sınavlarda matematik ortalamalarının diğer derslere göre düşük olduğunu söyledi.

Çocukların matematikten korkarak "yapılamaz" zannettikleri için daha yolun başında vazgeçme noktasına geldiklerini anlatan İnceoğlu, çocukların matematiğe ön yargılarını kırabilmek için adım atmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kursa katılan öğrencilerden güzel geri dönüşler aldığını, onları gören başka öğrencilerin de kursa katılmak istediğini belirten İnceoğlu, "Matematik başarısı konusunda 2 yıl daha yolumuz var. 8'inci sınıfın sonunda biraz daha belli olacak ama şunu söyleyebilirim: 5 ve 6'ncı sınıfta çocuklar yanıma geliyor, anlamadıkları yerleri soruyor. Birbirlerine de soru soruyorlar. Bu anlamda da çok memnunum." dedi.

İnceoğlu, öğrencilerin daha çok kentin kırsal bölgelerinden geldiğine dikkati çekerek, bu nedenle kursun çocuklar için dezavantaj olarak görülen bu durumu da ortadan kaldırmaya katkı sunduğunu vurguladı.

Kendisinin küçük çocuğu bulunduğunu, bu nedenle kursa zaman ayırmanın kolay olmadığını dile getiren İnceoğlu, "Mesleğimizde çok sayıda fedakarlık yapan, benden çok daha zor şartlarda çalışan ve başarılı olan arkadaşım var. Günün sonunda çocuklar, 'Hocam sağ olun, teşekkürler, anladık.' dedikleri zaman yorgunluğum kalmıyor. Benim için en büyük motive kaynağı galiba bu." ifadelerini kullandı.

"Aile tarafından da çocuk tarafından da ciddiye alınıyor"

İnceoğlu, kursa katılan öğrenci ile velilerinin işi ciddiye aldıklarını görmenin kendisini çok mutlu ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gelemedikleri zaman veliler beni bilgilendirerek sebeplerini söylüyor. Bunlar da ciddi sebepler. Bunu duyunca mutlu oluyorum çünkü bir iş çocuklar tarafından da aile tarafından da ciddiye alınıyor. Aileler hep bu sürecin içinde. Zaten onlar olmasa bu kadar ilerleyemezdik."

İnceoğlu, kendisine bu fırsatı veren okul idarecileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Öğrenciler kurstan memnun

Kursa katılan 6'ncı sınıf öğrencisi İpek Yaman ise kursun ardından matematik dersinin daha iyi olduğunu belirterek, "Öğretmenimize bize böyle bir şans tanıdığı için teşekkür ederiz. Tuğçe hocamız çok iyi kalpli. Kendi saatinden alıyor, bizi çalıştırıyor." dedi.

Öğrencilerden Ömer Ayan Kümeç de kursun çok güzel gittiğini dile getirerek, "Tuğçe hocamız derslerin tekrarını yaparak bize daha iyi anlatıyor. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.