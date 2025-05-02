TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Sözde medeni, özde barbar bütün güç odaklarına ülkemizin gençliği olarak baş kaldırıyoruz.

02.05.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Sözde medeni, özde barbar bütün güç odaklarına ülkemizin gençliği olarak baş kaldırıyoruz. Bu inançla mücadele ediyoruz. Bizleri cinsiyetsizleştirmeye, inançsızlaştırmaya, milliyetsizleştirmeye çalışanlarla mücadele veriyoruz." dedi.

Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, İstanbul'dan Ardahan'a anlamlı yolculuk gerçekleştirdiklerini, serhat şehirde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardahanlı gençliği İstanbul'da, Ayasofya'da ve tarihi mekanlarda ağırlamak istediğini belirten Beşinci, "12 yıl önce çıktığımız yolda TÜGVA, bugün 81 ilde, 605 ilçede, 405 bin üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketine dönüştü. Yıl bazında yaklaşık 1 milyon gence dokunuyoruz. Bununla beraber asil ve soylu öfkemizi asla unutmuyoruz. 15 Temmuz'u unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Şehitlerimizi, Kudüs davasını unutmuyoruz." dedi.

"Bir sabah kardan aydınlık gelecek"

Beşinci, Galata Köprüsü'ndeki seslerini mevcut gençlerle duyurduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hani diyorlar ya 'Bu gençlik nereye gidiyor?' Bu gençlik çok iyi noktaya gidiyor, gümbür gümbür geliyor. Biz buna inanıyoruz. Evladının cesedini poşetlerle toplayan babanın meselesi bizim meselemizdir. Sözde medeni, özde barbar bütün güç odaklarına ülkemizin gençliği olarak baş kaldırıyoruz. Bu inançla mücadele ediyoruz. Bizleri cinsiyetsizleştirmeye, inançsızlaştırmaya, milliyetsizleştirmeye çalışanlarla mücadele veriyoruz. Bu dünyada iz bırakmak için mücadele veriyoruz. Bu gençlik yürüyecek. Bir sabah kardan aydınlık gelecek, gelecek, gelecek."

Kongreye, Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Beşinci, daha sonra TÜGVA'nın yeniden İl Temsilcisi seçilen Osman Yıldız'a beratını verdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:17:21. #7.13#
SON DAKİKA: TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Ardahan İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.