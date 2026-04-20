TÜGVA İhtisas Akademisi Zonguldak'ta Toplandı

ZONGULDAK'TA TÜGVA İHTİSAS AKADEMİ PROGRAMINA KATILDI

Zonguldak'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademisi Programı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Konferans Merkezi'nde düzenlendi. Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank konuk oldu. Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'HEPİMİZİN ÜSTÜNE DÜŞEN VAZİFELER VAR'

Türkiye'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki acı saldırıların ardından yeni tartışmaların başladığını ifade eden Varank, "Ne diyoruz teknoloji çok önemli adeta dünya tarihini hızlandıran bir iş. Hayatı kolaylaştırdığı gibi çok yanlış alanlarda da teknolojinin kullanımı mümkün. Bakıyorsunuz, katil İsrail ve onun şu anda suyuna giden Amerika Birleşik Devletleri teknolojinin öncü ülkelerinden bir tanesi. Bu teknolojiyi yıkım için kullanıyor, katliam için kullanıyor. Demek ki tek başına bir işin olması önemli değil. O işi ne amaçla kullandığınız da önemli. İşte teknolojiyi nasıl kullanırsanız aslında elde ettiğiniz neticede ona göre oluyor. Şimdi Urfa'da ve Maraş'ta yaşadığımız acı hadiselerle birlikte aslında bir teknoloji tartışmasının da yeniden alevlendiğini görüyoruz. Acaba burada bu suçu işleyen gençler teknolojiden ne kadar etkilendiler? Teknoloji onları ne kadar yönlendirdi? Aslında burada yaşadığımız acı hadiselerle birlikte sadece bilgisayar oyunları, sadece dijital dünya, sadece sosyal medya değil. Bizim aslında önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Acaba bu teknolojiyi hayatımızın içerisinde ne kadar ve nasıl kullanacağız ve hayatımızı buna göre nasıl şekillendireceğiz? Burada hepimizin üzerine düşen vazifeler var" dedi.

'RADİKAL OLMAMIZ LAZIM'

Bilgisayar oyunlarından dizilere, senaryolara kadar TBMM'nin üstüne düşen görevler olduğunu ve herkesin fedakarlık yapması gerektiğini belirten Varank, şunları söyledi:

"Bizler siyasetçiler olarak Türkiye TBMM olarak ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Bu sadece bir bilgisayar oyununun kullanılması değil. Bunun içerisinde televizyon var, yayıncılık dünyası var, diziler var, senaryolar var. Burada kullanılan reklam gelirleri var. Bunların hepsini beraberce düşünerek bir karar vermemiz ve bir bakıma hepimizin fedakarlıklarda bulunması gerekiyor. İşte TBMM bir karar aldı. Bunların hepsini değerlendirecek. Bütün partilerin içerisinde olduğu bir komisyon kurulacak ve detaylı bir şekilde biz bunları ele alacağız. ve bunun neticesinde de mutlaka atmamız gereken adımlar olacak. ve bizim burada toplu bir şekilde hep beraber fedakarlık yapmamız gerekiyorsa bu da fedakarlıkları yaparak da bir netice almamız gerekiyor. Yoksa işte dünyanın nereye gittiği belli. Ülkemizde gençlerimizin karşılaştığı riskler, problemler belli. Bu manada bu komisyonun faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var. Mesela aileler olarak akşamları ekranın karşısına geçtiğimizde o 3,5 saatlik, 3 saatlik dizileri izlerken çocuğumuzun ne yaptığının farkında olmamız lazım. Acaba bizler aileler olarak o ekranların başından bir saatimizi fedakarlık ederek çocuğumuza vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi? Bu dizilerin bu kadar uzun sürmesi doğru mu, değil mi? Bu dizi senaryolarının böyle yazılması doğru mu, değil mi? Bu dizilerin bu kadar uzamasının sebebi olan reklam sektöründeki ekonominin nasıl yönlendirildiği, nasıl karar vereceğiz? Bunların tamamını değerlendirmemiz, buna göre hareket etmemiz ama radikal olmamız lazım. Eğer birtakım hususların yasaklanması gerekiyorsa bundan da çekinmememiz lazım. Eğer neticeyi böyle alacaksak işte bu sosyal medya aleminde birtakım kararlar alınması gerekiyorsa bazı şeylerin önüne geçilmesi gerekiyorsa bunların da yapılması lazım."

Program daha sonra Mustafa Varank ve gençler arasında soru cevap bölümüyle devam etti.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,