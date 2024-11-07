TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması, Trabzon'da tanıtıldı - Son Dakika
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TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması, Trabzon'da tanıtıldı

TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması, Trabzon\'da tanıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "TÜGVA olarak bizler istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu ve entelektüel gençler yetişsin.

07.11.2024 16:46
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "TÜGVA olarak bizler istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu ve entelektüel gençler yetişsin." dedi.

TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtım programı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ortaokul öğrencilerinin Filistin bayrağı açtığı programda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşısında gençleri görünce heyecan duyduğunu ve ülkenin geleceğine dair çok büyük umut gördüğünü söyledi.

Okumanın önemine vurgu yapan Genç, şunları kaydetti:

"İlk eğitime ailemizden başlıyoruz, sonra okullarımızda devam ediyoruz. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz siz kıymetli gençler, şu anda sadece kendi akranlarınızla yarışmıyorsunuz. Farklı ülkelerdeki gençler sizin rakipleriniz. O nedenle daha çok okuyacağız, daha çok okuyarak ülkemizi daha ileri noktalara getireceğiz. Bugüne kadar bu topraklarda hüküm sürmüş, milletimizi, memleketimizi ayakta tutmuş kıymetli büyüklerimizi, tarihçilerimizi, devlet yöneticilerimizi, siyaset adamlarını, bilim adamlarını, mucitleri iyi anlayabilmek ve tanıyabilmek için okumak çok önemli."

Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri daha nitelikli yetiştirebilmek adına bu tür çalışmalara katkı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Trabzonluların hedefi her zaman şampiyon olmaktır. Yarışmada kitapları okuyacaksınız, ondan sonra sınav var, inşallah birinci olacaksınız. Birinci olduktan sonra ödül alacaksınız. Ben de size bir söz veriyorum, Trabzon olarak TÜGVA'mızın Kitap Kurdu Yarışması'nda birinci olup derece yaparsak size özel bir ödülüm olacak." diye konuştu.

"Sizlere 3 kitap okutmak istiyoruz ve karşılığında inanılmaz ödüllerimiz var"

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci ise "Dirensek de öldürüyorlar, direnmesek de. Biz direnmeyi tercih ettik." diyen mazlum ve cesur Filistin halkını teşkilatı adına selamladığını dile getirdi.

Entelektüel gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Beşinci, "TÜGVA olarak bizler istiyoruz ki ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu ve entelektüel gençler yetişsin. Bu minvalde entelektüelin altını doldurarak Kitap Kurdu Yarışması'nı gerçekleştiriyoruz. Sizlere 3 kitap okutmak istiyoruz ve karşılığında inanılmaz ödüllerimiz var. Sadece Türkiye'de değil, Trabzon'da eğer sizler ilk 3'e girerseniz belediye başkanımızın sizlere çok güzel hediyeleri olacak." dedi.

Beşinci, Fatih Sultan Mehmet'in "Onlar denizi zincirleyecek kadar akıllıysa biz gemileri karadan yürütecek kadar cesuruz." ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı açarken "Ayasofya'nın açılışı Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir." sözlerini hatırlatarak, "Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmeye var mısınız? Aziz Filistin topraklarını, Kubbetüs Sahra'nın sancağını özgürleştirmeye var mısınız?" ifadelerini kullandı.

TÜGVA İl Temsilcisi Hakan Özgören de gençlerin, ülkenin aydınlık geleceğini inşa edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda yerli ve milli değerlerimize bağlı, Türk İslam dünyasına liderlik edecek bir gençlik yetiştirmek hepimizin en büyük hedefidir. Atalarımızın izinden yürüyerek bu ülkeyi daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz." diye konuştu.

Tanıtım toplantısının ardından Beşinci ve beraberindekiler, TÜGVA'nın "81 ilde 81 Okul Yenileme" projesi kapsamında Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde boya ve tadilatı yapılan Bölümlü Şehit İhsan Yıldız Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Sınıfları gezen Beşinci, sohbet ettiği öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Kaynak: AA

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