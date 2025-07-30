TÜGVA Yaz Okulları Finali 1 Ağustos'ta yapılacak

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Finali, 1 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, Vakfın 81 il, 605 ilçede faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaz döneminde yaklaşık 400 bin ortaokul öğrencisini ağırladıklarını belirten Beşinci, "Anneler, babalar vakfımızın yaz okullarını tercih etti. Biz de bu tercihin karşılığı olarak gençlerimize çok farklı yönde eğitimler vermek istedik. Kur'an-ı Kerim eğitimlerinden temel dini bilgilere, spordan sanata çok yoğun programlar gerçekleştirdik. Bunun devamında büyük bir final yapalım istedik." dedi.

Beşinci, programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda 1 Ağustos saat 17.00'de gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yaz okullarının finalini Türkiye Yüzyılı'na armağan etmek istediklerini dile getiren Beşinci, çeşitli etkinliklerin yapılacağı programda çok sayıda sanatçının yer alacağını söyledi.

Beşinci, finale İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden katılımlar olacağını belirterek, tüm gençleri etkinliğe davet etti.

Etkinlikte heyecan, coşku ve aksiyonun zirve yapacağını anlatan Beşinci, şöyle konuştu:

"Ama aynı zamanda tabii kardeşlik, muhabbet fazlasıyla var olacak. Özellikle bu buluşmaya ev sahipliği yapacak Beşiktaş Spor Kulübüne ve camiasına, kıymetli başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Yarım milyona yakın gencimize ulaşırken, bu faaliyetleri yapan genç, inanmış, adanmış, gönüllü kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere teveccüh gösteren, yoğun katılım sağlayan annelerimize, babalarımıza ve yavrularımıza teşekkür ediyorum."

Final programı kapsamında, Maher Zain, Eşref Ziya ve Ömer Karaoğlu'nun sahne alacağı, sosyal medya fenomeni Aydın Musa Güven'in performans sergileyeceği, kukla kortejleri, dron gösterileri ve yarışları ile ışık gösterileri yapılacağı öğrenildi.