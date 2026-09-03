TÜİK Ağustos enflasyonunda kira yüzde 43,10, patates yüzde 165,47 artarken vatandaş isyan etti

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(ANKARA) - TÜİK'in Ağustos ayı verilerinde yıllık kira artışı yüzde 43,10, doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki artış yüzde 57,89, patates gibi yumrulu sebzelerde ise bu oran yüzde 165,47 olarak kaydedildi. Fahiş kira artışları ve hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini belirten bir vatandaş, "Biz bu kadar zam almıyoruz ama bu kadar artması normal değil" diyerek tepkisini dile getirdi. "Kendi evim olmasa herhalde ben de 63 yaşında çalışırım" diyen bir emekli vatandaş ise resmi verilere inanmadığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı verilerine göre genel TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 yükseldi. Vatandaşın bütçesinde en büyük payı tutan barınma ve gıda harcamalarında ise yıllık değişim oranları genel ortalamanın üzerinde seyretti.

KONUT VE BARINMA MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Konut ve barınma grubunda kiracılar ile konut sahiplerinin karşılaştığı maliyetler son bir yılda belirgin biçimde arttı. Kiracılar tarafından ödenen gerçek kira bedelleri yıllık bazda yüzde 43,10 oranında yükselirken, kiradaki bir aylık artış yüzde 3,04 olarak kayıtlara geçti. Konut giderleri kapsamında doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri yıllık yüzde 57,89 artış gösterdi. Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetlerindeki fiyat artışı yüzde 50,40'ı bulurken, bakım ve onarım malzemelerinin fiyatı ise son bir yılda yüzde 36,82 oranında yükseldi.

MUTFAKTAKİ YILLIK ARTIŞ DİKKATİ ÇEKTİ

Gıda harcamalarında özellikle sebze, süt ürünleri ve yağ grubundaki yıllık yükselişler öne çıktı. Patates gibi yumrulu sebzeler yıllık yüzde 165,47 artışla fiyatı en çok yükselen ürün grubu olurken, soğan, sarımsak ve zeytinin yer aldığı sebze grubunda yıllık artış yüzde 97,56'ya ulaştı. Domates, biber ve salatalık gibi meyvesi yenen sebzelerde ise yıllık artış oranı yüzde 53,86 olarak hesaplandı.

Süt ve süt ürünlerinde de artış eğilimi Ağustos ayında da devam etti. Çiğ ve tam yağlı süt fiyatları son bir yılda yüzde 49,96 yükselirken, yoğurtta yüzde 43,18 ve peynirde yüzde 41,59 oranında fiyat artışı kaydedildi. Yağ grubunda tereyağı ve sütten elde edilen yağlar yıllık yüzde 57,52 artışla öne çıkarken, bitkisel sıvı yağlardaki yıllık yükseliş yüzde 30,81 oldu.

"BU KADAR ZAM ALMIYORUZ AMA BU KADAR ARTMASI NORMAL DEĞİL"

Ankara Ulus Hali'nde pazar alışverişi yaparken ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, geçim sıkıntısı, konut kiraları ve enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oğlunun kira bedelinin bir yılda 20 bin liradan 35 bin liraya yükseldiğini dile getiren vatandaş, "Ne kadar arttığını siz düşünün. Şimdi ne gelecek? En azından 40-45 bin liraya yakın bir para verecek. Aşırı derecede bir pahalılık var. Ben bu kadar pahalılığı ömrümde görmedim. 70 yaşında bir kadınım, hayatımda bu kadar pahalılık görmedim" diye konuştu.

Kira artışlarının normal olmadığını ifade eden vatandaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine inanmadığını belirterek, "Biz bu kadar zam almıyoruz ama bu kadar artması normal bir şey değil. TÜİK'in açıklamasına ben hiç inanmıyorum, bir de ENAG açıklasaydı TÜİK'in ne olduğu ortaya çıkardı. Pahalılık almış başını gitmiş" dedi.

Emekli olduğunu ve maaşının pazar alışverişine yetmediğini dile getiren aynı vatandaş, tek başına yaşadığını belirterek, "Nereden yetsin… Tek başıma yaşıyorum. 23 bin lira bir aylıkla nasıl yetiştirebilirsin? İdare etmeye çalışıyoruz ama baştakiler bunu hiçbir zaman düşünmüyor. 23 bin lirayı vereyim bakayım onlar kaç gün yaşayabilecek? Ay başını nasıl getirecekler" diye sordu.

"HALK EKMEK'TEN EKMEK ALDIM, GEÇİNEMİYORUM"

Konut fiyatlarının "haddinden fazla arttığına" dikkati çeken bir başka vatandaş ise emekli maaşıyla ev kirasının ödenemeyeceğini ifade etti. Açıklanan enflasyon verilerine tepki gösteren vatandaş, şöyle konuştu:

"Bir emekli kişi aldığı maaşla ev kirasını ödeyemez, kusura bakma sürünecek. TÜİK'in açıkladığı rakama ben zaten hayatta inanmıyorum. Yalan; kendi yandaşları, kendi kafalarına göre açıklama yapıyorlar. Gelsin bakayım buraya… Ben iki tane ekmek aldım, şu anda Haymana'ya götüreceğim. Halk Ekmek'ten aldım. Aldığım maaşla geçinemiyorum ben."

"İNSANLAR İKİNCİ KEZ ÇALIŞMAYA MECBUR KALIYOR"

Ulus Hali'nde alışveriş yaparken konuşan bir diğer vatandaş da TÜİK verilerine inanmadığını kaydetti. Meyve grubundaki fiyat artışına dikkat çekilen konuşmada geçim şartlarına değinen vatandaş, şunları şöyledi:

"Geçiniyor musunuz derken emeklilerin demine vurdun. Mümkün mü geçinmek? 23 bin 500 lirayla kim geçinebilir ki? Kira zaten 30 bin lira. İnsanlar ikinci kez çalışmaya mecbur kalıyor. Kendi evim olmasa herhalde ben de 63 yaşında çalışırım. Bir bulaşıkhanede, orada burada çalışırım. Zar zor geçinmeye çalışıyoruz."