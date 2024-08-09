TÜİK: Dış Ticaret Haddi Haziran Ayında Azaldı - Son Dakika
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TÜİK: Dış Ticaret Haddi Haziran Ayında Azaldı

TÜİK: Dış Ticaret Haddi Haziran Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldığını açıkladı. İhracat birim değer endeksi azalırken, ithalat birim değer endeksi ise arttı.

09.08.2024 11:43
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 88,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. İhracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 1,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

Endeks, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,7 arttı, yakıtlarda yüzde 20,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ise haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 azaldı. Endeks, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 5,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TÜİK: Dış Ticaret Haddi Haziran Ayında Azaldı - Son Dakika

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