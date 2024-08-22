Tüketiciler Birliği, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Tüketiciler Birliği, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, maymun çiçeği virüsüyle ilgili televizyon kanallarında aşı karşıtlarına yönelik söylemleri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahin, 'Kendisi hakkında yanıltıcı bilgiyle insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Seninle yargıda da görüşeceğiz Mehmet efendi. Bu milleti böyle hizaya getiremezsiniz' dedi.

22.08.2024 16:50
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TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, maymun çiçeği virüsüyle ilgili televizyon kanallarında aşı karşıtlarına yönelik söylemleri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahin, "Kendisi hakkında yanıltıcı bilgiyle insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Seninle yargıda da görüşeceğiz Mehmet efendi. Bu milleti böyle hizaya getiremezsiniz" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, maymun çiçeği virüsüyle ilgili televizyon kanallarında aşı karşıtlarına yönelik söylemleri nedeniyle Kayseri adliyesine gelerek, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından açıklamalarda bulunan Şahin, "Mehmet efendi diye birisi var her gün sadece ölüm korkusu pompalıyor, bilimle hiçbir alakası yok. Aşı şirketleriyle bağı bilinen bu insan geçen gün bir açıklama yaptı ve öyle bir hadsizlik yaptı ki devlete talimat verdi. Eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış. Çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar, onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri artık millet gördü. Maymun çiçeği yok Mehmet efendi, maymunun gözü açıldı. İlk zamanki pandemide aşı karşıtları diye söylenen pandemiye karşı çıkan bir avuç insandık. Ama şu anda milyonlarca insan, pandeminin vermiş olduğu sıkıntıyı yaşayan, ağzına çaput bağlayarak karbondioksit solutulan ve epifiz bezine PCR çubuğu sokulan insanlar eziyeti yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Kalp krizleri, pıhtı atmaları ve turbo kanserler. Şu anda maymun çiçeği hastalığın belirtileri de zaten aşının yan etkileri. O yan etkileri gizlemek için yeni bir hastalık varmış gibi gösteriyorlar. Ama bunların hepsi ortaya çıkacak" diye konuştu.

'MİLYONLARCA İNSAN BU KONUYA UYANDI'

"Devlete talimat veren o adam hesabını yargı önünde ve mahşeri nizamda verecek" diyen Şahin, "Bu kişi 'Eninde sonunda maymun çiçeği hastalığı olacak, aşı karşıtlarını devlet bir an önce sustursun' diyor. Onlar biz oluyoruz ama artık sadece biz değiliz. Milyonlarca insan bu konuya uyandı. Artık kimse küreselcilerin, aşı şirketlerinin aşı olduğunu iddia ettikleri sıvıları vücuduna enjekte ettirmeyecek. Bunun içinde bizim milletin polisini, askerini, yargısını kullanamayacaklar. İşçisi, çiftçisi, hakimi, savcısı, askeri ve polisi artık bu konunun farkında. Kendisi hakkında yanıltıcı bilgiyle insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Seninle yargıda da görüşeceğiz Mehmet efendi. Bu milleti böyle hizaya getiremezsiniz."

Tüketiciler Birliği, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tüketiciler Birliği, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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