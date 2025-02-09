Tulkerim'de Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde başından vurarak yaraladığı 21 yaşındaki Filistinli kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı sırasında yaralanan 21 yaşındaki Rahaf el-Aşkar isimli Filistinli genç kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu biri kadın 2 Filistinlinin yaralandığı, kafasından vurulan genç kadının durumunun ağır olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca bu sabah İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sırasında 23 yaşındaki 8 aylık hamile Sündüs Cemal Muhammed Şelebi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 909 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.