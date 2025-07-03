Tulkerim'de İkinci Nekbe Yaşanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda, İsrail'in evlerine yıkım kararı vererek sürgün ettiği yüzlerce Filistinli yeni bir Büyük Felaket (Nekbe) yaşıyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarının bulunduğu kentlere yönelik saldırılarını Cenin ile başlattı.

Daha sonra saldırılarını Tulkerim kentine bağlı Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'na genişleten İsrail, bu bölgelerdeki Filistinlilerin tamamını zorla kamplardan çıkardı. Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları karşısında 40 binden fazla Filistinli zorla sürgün edilerek evsiz bırakıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki dar ara sokaklara sahip kamplara ordunun daha rahat baskın düzenleyebilmesi gerekçesiyle yüzlerce evi yıkmaya başladı.

İsrail ordusunun iş makineleri Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki yıkımını sürdürürken, buranın kapalı askeri bölge haline getirilmesi nedeniyle içeriye giriş yapılamıyor. Etrafındaki yollar kazılarak kuşatılmış Nur eş-Şems mülteci kampındaki yıkım açıkça görülüyor.

Öte yandan 30 Haziran'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda 1600'den fazla kişinin yaşadığı toplam 104 bina için daha yıkım kararı verildi ve dün ilk etapta yıkılacak 50 binada mukim Filistinlilere eşyalarını taşımaları için bir kaç saatlik süre tanındı.

Bu sürede, İsrail askerlerinin silahlarının gölgesinde, aşırı sıcakta, kurtarabildikleri kadar eşyayı yüklenen Filistinliler, İsrail ordusunun tahrip ettiği yollarda yüklenebildikleri eşyaları kampın girişine kadar taşımak zorunda bırakıldı.

İsrail'in evleri için yıkım kararı verdiği ve zorla yerinden ettiği Filistinliler, AA muhabirine, İsrail'in 1948'de kurulmasıyla atalarının topraklarından sürüldüklerini, mülteci haline geldikleri Büyük Felaket'i (Nekbe) yeniden yaşadıklarını söyledi.

İkinci bir Nekbe yaşıyoruz

Az miktarda eşyasını kamyonetine yükleyerek kamptan ayrılan Mahmud Zeytun, toplayabildiği kadar eşyasını toplayıp yola düştüğünü belirterek "Kimse ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyor." dedi.

Zeytun, İsrail'in kamptaki Filistinlileri bir kez daha sürgün ederek "ikinci ve hatta üçüncü bir Nekbe yaşattığını" söyledi.

İsrail ordusunun sürgün etmekle de yetinmeyip eşyalarını taşımaya çalışırken kendilerini darbettiğini dile getiren Zeytun, vücudundaki yara izlerini gösterdi.

Kızının evi için yıkım kararı verildiğini söyleyen Muhammed Hamade, İsrail'in Filistinlilere zulmettiğini belirtti.

Hamade, kızının evindeki eşyaları taşıdıklarını ve onları kendisinin misafir edeceğini belirterek İsrail ordusunun 3 katlı bina için yıkım kararı verdiğini, diğer katlarda kızının kayınvalidesi ve onun çocuklarının kaldığını aktardı.

Böylece 4 ailenin evsiz kaldığına işaret eden Hamade, "İsrail ordusunun evleri yıktığını ve arkasında kan bıraktığını" söyledi.

Hamade, "Tulkerim halkına karşılıksız yardım ediyorum. Çünkü onlar mazlum ve kimsesiz. Hiç kimse onlara yardım eli uzatmıyor, mazlumlara sadece mazlumlar yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Tulkerim Mülteci Kampı sakinlerinden Büşra Meri, evinin yanındaki binaya yıkım kararı verildiğini, kampta yapılar birleşik halde olduğu için bir bina hakkında yıkım kararı verilince yanındaki evlerin de yıkık, kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Üç kız annesi Meri, yakında bir köyde kiraya çıktıklarını, çocuklarının evlerini özlediğini ama onları tehlikeye atamayacağını bu nedenle evlerine getiremediğini paylaştı.

İsrail askerlerinin "acımasız" olduğuna işaret eden Meri, askerlerin salı günü kampa giren çocukları darp ettiğini dile getirdi.

Meri, "Bu ikinci tehcir. İlk başta annemi, babamı zorla göç ettirdiler. Şimdi sıra bizde, ikinciye üçüncüye göç ettiriyorlar, bizi hep mülteci bırakıyorlar." dedi.

İsrail ordusunun çekilmesi halinde Tulkerim Mülteci Kampı'na "kesinlikle" döneceğini vurgulayan Meri, "Evim yıkılmış bile olsa gidip orada bir çadırda kalırım. Tüm çocukluğum, hatıralarım burada. Ben Nur eş-Şems kampında doğdum. Oradaki evimiz de yıkıldı, kız kardeşlerimin evleri, hepsi yıkıldı. Bizim için bir yer kalmadı. Ama dönmek istiyoruz." diye konuştu.

İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planlarına hız verdi

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki insanlık felaketi her geçen gün derinleşirken, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli de 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in işgal uygulamalarıyla zorlu günler geçiriyor.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi, buralarda yeni yerleşim yerleri inşa edeceğini açıklamasının yanı sıra, Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimciler de İsrail ordusunun gözetiminde Filistin beldelerine saldırılarına hız verdi.

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Batı Şeria'da 2025'in ilk altı ayında 740 yani ortalama günde 3 defa Yahudi yerleşimci saldırısı kaydettiğini açıklayan BM, İsrail'in Filistinlilere ait Batı Şeria'da yılbaşından itibaren 149'u ev 741 yapıyı, işgal altındaki Doğu Kudüs'teyse 90'dan fazla evi yıktığını açıkladı

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar karşısında işsizlik yüzde 13'ten yüzde 35'e çıkmış durumda.

Yahudi üstünlükçü, Filistinlilere yönelik baskı politikaları ve Batı Şeria'da toprak gasbını savunan aşırı sağcıların kritik görevler üstlendiği Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Batı Şeria'yı "ilhak etmek istediğini" sıkça açıklıyor.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967'de ele geçirmesi uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistin topraklarını gasbederek burada Yahudi yerleşim yerleri kurması ve kendi vatandaşlarını buraya "yerleşimci" olarak nakletmesi uzmanlara göre savaş suçu sayılıyor.

Filistin makamlarının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 700 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.