Tuluyhan Uğurlu\'dan "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" konseri

Piyanist, besteci Tuluyhan Uğurlu, Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum gününe özel bir konser verecek.

Konser, Beykoz Belediyesi Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi'nde 20 Aralık'ta gerçekleşecek.

Sanatçı, "Bir Anadolu Kahramanı: Mehmet Akif Ersoy" başlıklı konserde müzik ve görüntülerle Ersoy'un hayatını, şiirlerini ve görüşlerini anlatacak.

Kaval virtüözü Murat Toraman'ın konuk sanatçı olarak katılacağı konserde, genç piyanistler Gamze Kızıl ve Melike Akdemir ile kanun sanatçısı Abdullah Efe Dervişoğlu, Uğurlu'ya sahnede eşlik edecek.

Konserde, Anadolu'yu karış karış gezerek Kurtuluş Savaşı'na destek veren, Cumhuriyetin kuruluşunun ardından ilk meclise milletvekili seçilen, İstiklal Marşı şairinin küstürülmesi ve Mısır'a gönüllü sürgüne gitmesine de yer verilecek.

Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünün de anlatılacağı etkinlikte Uğurlu, kendi bestelerinin dışında Çanakkale- Yemen türkülerini yorumlayacak, İstiklal Marşı doğaçlamalarına imza atacak.