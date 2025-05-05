TÜMGİŞ Mersin'de Proje Ziyaretleri Gerçekleştirdi

(MERSİN) - Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ), Mersin'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu, "Mersin, doğası, tarihi, gastronomisi, kültürü ile turizmden maalesef gerekli payı alamıyor. Bu konuda yapılacak çok iş var. Eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit edip bunları avantaja dönüştürmemiz lazım. Bu konuda TÜMGİŞ olarak yurt içinde ve dışında etkin rol oynayacağız" dedi.

Mersin'de ziyaretler gerçekleştiren TÜMGİŞ'in ilk durağı, Mersin Valisi Atilla Toros'un makamı oldu. Vali Toros'u ziyaret eden TÜMGİŞ Başkanı Şanser Kadooğlu ve beraberindeki heyet, toplantıda kent ile ilgili hayata geçirilmesi planlanan projeleri detaylı bir şekilde ele aldı.

Toplantıda Vali Toros, TÜMGİŞ heyetinden Mersin'de yapılacak projeler için kentin dinamikleri ile ortak çalışılmasını istedi. Toros, "Özellikle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapmak hem projeler için hem de etki bakımından büyük fark doğuracaktır" diye konuştu.

TÜMGİŞ heyeti, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Seçer, Mersin'in bir ya da iki sektörde sıkışan bir kent olmadığını kaydederek, "Özellikle transit ticaret büyük önem taşıyor. Bunu sağlarsak limanımız da istediğimiz gibi çalışır" ifadelerini kullandı.

Mersin'in yeni dönemi konuşuldu

TÜMGİŞ'in bir sonraki durağı ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası oldu. TÜMGİŞ heyeti burada Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Sayın Hamit İzol'ü makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Çakır, Mersin'de katma değeri yüksek ürünlere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu ürünleri çoğaltabilirsek kent ekonomisine büyük katkı sağlamış olacağız. Mersin limanı çok önemli. Mersin Limanı'nın avantajlarının iş dünyasına iyi anlatmalıyız. Bunu yaparsak Liman çok daha işlemiş olur, bu kentin geleceği İstanbul" dedi.

Heyet, Mersin programı kapsamında kentin önemli STK'larından Türkiye- Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) ile de bir araya geldi. TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve Irak arasında her geçen gün artan iş potansiyeli ve fırsatlar ele alındı.

TİSİAD Başkanı Çelik, özellikle büyük yatırımların finansmanı ile Türk yatırımcıları beklediğini kaydetti. TÜMGİŞ adına konuşan Şanser Kadooğlu, Türk firmalarının Irak pazarında daha etkin bir rol üstlenmesi için önemli bir çaba harcadıklarını kaydederek, bu konuda TİSİAD ile ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını iletti.

TÜMGİŞ heyetinin Mersin ziyaretinin ikinci gününde CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile kahvaltı programı yer aldı. Başarır ile yapılan toplantıda Mersin'in öncelikli ihtiyaçları ve kentin gelişimi için atılması gereken adımlar üzerine kapsamlı bir değerlendirmede bulunuldu.

Görüşmelerin sona ermesiyle birlikte TÜMGİŞ heyeti, kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını, Şanser Kadooğlu yaptı. Ardından Genel Sekreter Barış Gümüş, dernek olarak sürdürülen ve yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler, ziyaretler ve organizasyonlara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının ikinci bölümünde ise konukların katılımıyla sunumlar gerçekleştirildi. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel ve yerel ölçekteki son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi ve ilerleyen döneme ilişkin ekonomik öngörülerini paylaşarak katılımcılara yol gösterici bilgiler sundu.

Parlayan İfadeler Eğitim Gelişim Programı Kurucusu Ayşe Parlar ise kişisel gelişimin iş yaşamındaki yeri ve önemi üzerine sunum yaptı.