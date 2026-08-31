Tuna Koridoru Otoyolu Açılışı
Vucic, Çin'in inşa ettiği otoyolun ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını açıkladı.
POZAREVAC, 31 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in inşasını üstlendiği Tuna Koridoru otoyolunun pazar günü düzenlenen açılış törenine katıldı.
Vucic törende yaptığı açıklamada, pazartesi günü resmi olarak trafiğe açılan otoyolun ülkenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağını belirtti.
Kaynak: Xinhua
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