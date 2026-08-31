Tuna Koridoru Otoyolu Açılışı - Son Dakika
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Tuna Koridoru Otoyolu Açılışı

Tuna Koridoru Otoyolu Açılışı
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Vucic, Çin'in inşa ettiği otoyolun ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını açıkladı.

POZAREVAC, 31 Ağustos (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in inşasını üstlendiği Tuna Koridoru otoyolunun pazar günü düzenlenen açılış törenine katıldı.

Vucic törende yaptığı açıklamada, pazartesi günü resmi olarak trafiğe açılan otoyolun ülkenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuna Koridoru Otoyolu Açılışı - Son Dakika

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