Tunç Soyer'den İzmir'deki Grev İçin Arabuluculuk Önerisi - Son Dakika
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Tunç Soyer'den İzmir'deki Grev İçin Arabuluculuk Önerisi

02.06.2025 19:51  Güncelleme: 00:38
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devam eden belediye işçileri grevi hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Soyer, geçmişteki hataların bugünkü durumu çözmeye katkı sağlamayacağını belirterek, taraflar arasında arabuluculuk önerdi.

(İZMİR) - İzmir'de 5 gündür süren belediye işçilerinin grevi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tartışmaların odağındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkında ilk kez konuştu. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmişte hata aramanın bugün gelinen noktayı çözmeye bir faydası yok" dedi ve taraflara arabuluculuk önerisinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile belediye çalışanlarının 5 gündür devam eden grevine dair açıklamalarda bulundu.

Soyer, 31 Mart yerel seçimlerinden beş gün önce 5 bin 800 işçiyi kapsayan TİS'in imzalanmasının, bazı çevrelerce bugünkü grevin nedeni olarak gösterildiğini belirterek, "O dönem belediye başkan adayımız da dahil pek çok kişi, sözleşmenin seçim sürecinde pozitif etkisi olacağını açıkça ifade etti. Biz de uzlaşma ile sonuçlanan müzakereler neticesinde TİS'i imzaladık" ifadelerini kullandı.

Sözleşmedeki yevmiye farklarının temel nedeninin yüksek enflasyon olduğuna dikkat çeken Soyer, personel giderlerinin yasal sınır olan belediye bütçesinin yüzde 30'unu aşmadığını vurguladı. "Verdiğimiz zam o günkü bütçeye uygun ve işçiyi memnun edecek düzeydeydi" dedi.

Görev süresi boyunca "eşit işe eşit ücret" ilkesine sıkı sıkıya bağlı kaldığını dile getiren Soyer, "İş barışı ve huzurunun bu ilkeye bağlı olduğuna inandım" dedi. Belediyenin bugün yaşadığı finansal sıkıntının ise geçmişte yapılan TİS'lerden değil, merkezi hükümetin uyguladığı "silkeleme politikası" ve ödenek kesintilerinden kaynaklandığını savundu. Soyer ayrıca, "Binlerce kişinin son anda işe alındığı" yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu söyledi.

Arabuluculuk önerisi

Yükselen gerilim nedeniyle tarafların doğrudan değil, bir arabulucu aracılığıyla görüşmesi gerektiğini dile getiren Soyer, şu öneride bulundu:

"Sonuç olarak geçmişte hata aramanın bugün gelinen noktayı çözmeye bir faydası yoktur. Maalesef tarafların uzlaşma zemini her geçen dakika kaybolmakta ve şehirde gerilim yükselmektedir. Yapılması gereken; tarafların birbirleriyle muhatap olmadan bir çözüm üretilmesidir. Somut önerim, tarafların üzerinde mutabık kalacakları bir arabulucunun her iki tarafla ayrı ayrı görüşerek, her iki tarafın da çözümden yana adım atmalarını sağlamasıdır. Ancak böyle bir yöntem sonucunda tarafların el sıkışmak için bir araya gelmeleri mümkün olur.

Yıllar süren uzun sendikal mücadelelerle kazanılmış sendikal hakların da Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinin uzun yıllardır ülke nezdinde yarattığı itibarın da korunması ancak böyle mümkün olacaktır. Eşit işe eşit ücret derhal sağlanamasa da o hedeften vazgeçmeden ve sefalette değil refahta eşitlik hedefi korunarak her iki taraf da, İzmirli de huzura kavuşabilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tunç Soyer'den İzmir'deki Grev İçin Arabuluculuk Önerisi - Son Dakika

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