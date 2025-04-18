Tunca Nehri'nde Temizlik ve Su Alanları Oluşturuluyor

1) TUNCA NEHRİ'NDE YATAK TEMİZLİĞİ YAPILIP, SU BİRİKTİRME ALANLARI OLUŞTURULUYOR

EDİRNE'de, geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle bazı bölgeleri kuruyup, çeltik arazilerinin sulamasında sıkıntının yaşandığı Tunca Nehri'nde, yatak temizleme ve su biriktirme alanlarının oluşturulması için çalışmalara başlandı. Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, "Şu an kulağımıza gelen özellikle Tunca Nehri çevresindeki köylerde yüzde 50 civarında bir çeltik ektirileceği yönünde duyumlar alıyoruz ancak biliyorsunuz ki son zamanlarda yağmur yağışları oldu. Yani çok fazla olmasa da su miktarında artış gözleniyor. Dolayısıyla belki bu rakam biraz daha yukarıya çıkabilir" dedi.

Türkiye genelinde geçen yıl aşırı sıcaklar ve yağışsız hava nedeniyle yaşanan kuraklık, Edirne'de nehir yataklarının da kurumasına neden oldu. Ülkenin çeltik ihtiyacının yüzde 39'unun karşılandığı kentte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri de dip seviyeleri görürken, çeltik ekili alanların da bulunduğu bazı yerler tamamen kurudu. Üretici, ürününü sulamada sıkıntı yaşarken, Edirne Valiliği dönüşümlü sulamayla verim kaybının önüne geçilmesini sağladı. Aralık ayında bölgeye metrekareye 120 kilogram yağış düştü, Bulgaristan'daki yağmur ve kar yağışları ile Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri bir miktar arttı. Kış aylarındaki kar ve yağmurlar yetersiz kalınca, Meriç Nehri'nde debi son dönemde yine düşüşe geçti. DSİ verilerine göre, kentte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Meriç Nehri'nde debi geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Geçen yıl 41 metreküp/saniye ölçülen debi, bu sene 34 metreküp/saniyeye düştü. Tunca Nehri'nde ise geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar artış gözlendi. Nehirde geçen yıl 2 metreküp/saniye olan debi, bu sene 6 metreküp saniyeye yükseldi.

NEHİR TEMİZLİĞİ VE SU BİRİKTİRME ALANLARI ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Edirne Valiliği, kentte bu yaz yaşanacak olası kuraklık nedeniyle, üreticinin mağdur olmaması adına harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Tunca Nehri yatağında temizlik yapılıp, su biriktirme alanları oluşturmak için çalışmalar başlatıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer de kent merkezine Değirmenyeni köyüne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Sezer, geçen seneki sıkıntıları yaşamamak adına çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Dereyi temizletiyoruz, büyük su biriktirme alanları oluşturuyoruz geçen seneki sıkıntıyı yaşamayalım diye. DSİ güzel çalışıyor şu anda" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZİN MERAKLI BEKLEYİŞİ VAR'

Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, Türkiye'nin çeltik üretiminde lider durumunda bulunan kentte, geçen yaz yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, "Bu sene üreticilerimizin meraklı bir bekleyişi var. Geçen sene yaşanan kuraklık sıkıntısı nedeniyle nöbetleşe sulama başta olmak üzere birçok çözümler getirerek üreticimizin çeltik üretimine devam etmesi sağlanmıştı. Bu sene de önümüzdeki günlerde çeltik komisyonu toplanarak çeltik ektirilmesiyle alakalı bazı kritik kararlar alacaklar. Şu an kulağımıza gelen özellikle Tunca Nehri çevresindeki köylerde yüzde 50 civarında bir çeltik ektirileceği yönünde duyumlar alıyoruz ancak biliyorsunuz ki son zamanlarda yağmur yağışları oldu. Yani çok fazla olmasa da su miktarında artış gözleniyor. Dolayısıyla belki bu rakam biraz daha yukarıya çıkabilir" dedi.

'KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'

Üreticinin, kentte salı günü toplanacak çeltik komisyonunun alacağı kararlara odaklandığını anlatan Ilgın, "Üreticilerimiz, özellikle kirayla üretim yapanlar sözleşmelerini yaptılar, tarlalarını kiraladılar. Hatta bazıları kira paralarını bile ödediler. Bu nedenle üreticimiz büyük bir bekleyiş içerisinde. Yine Çakmak bölgesinde çeltik üretimi yapan üreticilerimiz bugün toplantı yaptılar, onlar da çeltik üretme kararı aldılar. İpsala tarafında zaten ciddi bir sıkıntı yok. Tamamen üreticimiz şu an Edirne'de çeltik komisyonunun alacağı karara, önümüzdeki haftaya odaklanmış durumda. Bizim kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun için sulama sistemlerinin gelişmesi gerekiyor. Baraj yapım faaliyetlerimiz var biliyorsunuz. Bürokratlar da incelemelerde bulunuyorlar. Bölgemizdeki barajlarımızın yapımı bir an evvel biterse, kapalı sistem sulama sistemlerine geçilirse sanıyorum ki su sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız. Yani yağmur yağıyor, biz suyu depolayamadıktan sonra bir anlamı yok. Yağmur suyunu depolamadan tutun, işte barajların tamamlanmasına kadar, yeni teknolojiler kullanılmasına kadar çeltik sektöründe gelişmeler yaşanması gerekiyor" diye konuştu.