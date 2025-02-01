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Tuncay Özkan'a Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Özkan hakkında yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturma başlattı.

01.02.2025 12:43
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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, SZC TV'de cezaevlerinde "suikast olabileceğini" ilişkin açıklamalarının ardından "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Ergenekon Davası'ndan 2008'de tutuklanan ve yaklaşık altı yıl cezaevinde kalan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, SZC TV yayınında gazeteci Saygı Öztürk'ün Ümit Özdağ'ın suikast endişelerini hatırlatarak sorduğu "Cezaevinde böyle şeyler olabilir mi" sorusuna "olur" diye yanıt verdi. Özkan, Ümit Özdağ'ın kaldığı cezaevinde altı yıl kaldığını belirterek o dönem cezaevlerinin FETÖ'nün kalesi gibi olduğunu, tüm yönetim kadrolarının terör örgütü elinde bulunduğunu anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın açıklamalarının ardından RTÜK tarafından inceleme başlatılan "Başkent Kulisleri" isimli programda "cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği" söylemiyle ilgili re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

RTÜK'de programa inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başkent Kulisleri" adlı programa incele başlattığını şöyle duyurdu:

"SZC TV ekranlarında yayınlanan 'Başkent Kulisleri' adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hal böyleyken Milletvekili Tuncay Özkan'ın cezaevlerimizi hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan'ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef alan aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebilecek bu açıklamalar asla kabul edilemez. Söz konusu programla ilgili Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Özkan'dan Şahin'e: "Fetullahçıların dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı?"

Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından RTÜK Başkanı Şahin'in duyurusunu alıntılıyarak, "Zırva tevil götürmez! Ne oldu? Fetullahçıların dertleriyle dertlenmek sana mı kaldı? Onları mı aklayacaksın aklın sıra? Gerçek balçıkla sıvanmaz. Senin bataklığının çamuru bile gerçekleri kapatmaya yetmez" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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