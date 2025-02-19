Tuncay Özkan'dan TÜSİAD Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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Tuncay Özkan'dan TÜSİAD Soruşturmasına Tepki

CHP'li Özkan, TÜSİAD'a yönelik soruşturmayı eleştirerek, ekonomik düzelmenin sağlanabileceğini belirtti.

19.02.2025 17:59
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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TÜSİAD'a yönelik soruşturmaya tepki göstererek "TÜSİAD susturuldu mu ekonomi düzelir şimdi, Türkiye'de her sorun çözülür. Yabancı yatırımcılar akın eder, hiçbir hukuki eksik kalmaz…Yazık ediyorsunuz Türkiye'ye" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve Aras ile Turhan'ın adliyede hazır bulundurulması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"TÜSİAD susturuldu mu ekonomi düzelir şimdi, Türkiye'de her sorun çözülür. Yabancı yatırımcılar akın eder, hiçbir hukuki eksik kalmaz…Yazık ediyorsunuz Türkiye'ye."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuncay Özkan'dan TÜSİAD Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

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