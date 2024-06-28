Tunceli'de MotoFest etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Tunceli'de MotoFest etkinlikleri başladı

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Tunceli'de düzenlenen MotoFest etkinlikleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan Ovacık ilçesine yapılan tur ile başladı. 1300 motosikletli, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sürüş yaparak zaman geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde organize edilen etkinlik, Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Cup yarışlarıyla devam edecek. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin önemli bir turizm noktası olacağını belirtti.

28.06.2024 16:58
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TUNCELİ'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün sürecek MotoFest etkinlikleri, 1300 motosikletlinin doğal güzelliği, endemik türler ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan Ovacık ilçesine yaptığı turla başladı. Motosiklet tutkunları, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda sürüş yaparak zaman geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde organize edilen MotoFest'in açılışı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve birçok kentten gelen motosiklet tutkunlarının katılımıyla yapıldı. 1300 motosikletli için, şehir merkezinden Munzur Çayı'nın doğduğu Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ne tur düzenlendi, sabah saatlerinde Ovacık kara yolu trafiğe kapatıldı. Motosikletliler, endemik türler ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan, meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Çayı'nın yanından geçen kara yolundan başlayarak Ovacık'a hareket etti. Motosikletliler daha sonra yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri'nde mumlar yakarak dilekler diledi. Ovacık turuyla başlayan festival, Örenönü Tabiat Parkı'nda düzenlenecek Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Cup yarışlarıyla devam edecek, akşam saatlerinde de konserler düzenlenecek.

'TUNCELİ TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK'

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olacağını belirterek, şunları söyledi:

"MotoFest ile birlikte 3 organizasyon daha var 4 gün içerisinde. Bir tanesi Türkiye Süper Enduro Cup yarışması, ATV Cup yarışması var ve Moto turlar da bununla beraber icra edilecek. Bugün şehrimizin en güzel güzergahlarından bir tanesi Tunceli'den Ovacık'a kadar, hatta gözelere kadar geldik. Burası da yöre halkı tarafından kutsal bilinen yerlerden bir tanesi. 1300 civarında bir motosikletli sayısı olduğunu arkadaşlarımız söylediler. Tabii burası topografyası, dağıyla, vadisiyle, yollarıyla ve Munzur Irmağı'yla, ormanlarıyla beraber aynı zamanda florası ve faunasıyla beraber hakikaten bir cennettir. Motosiklet için yaratılmış manadadır desek, çok yanlış bir cümle kurmuş olmayız. 1300 kişilik bir ekiple buraya kadar geldik ve burası aynı zamanda yöre insanının da kutsal mekanlarından bir tanesi. Munzur Baba'nın sırra kavuştuğu yer olarak biliniyor. İnsanlar burada çıra yandırarak, bazı dualar ve temennilerde bulunuyor. Biz de motorcu arkadaşlarla beraber çıramızı yandırdık. Mumumuzu yaktık ve 'Türkiye'nin huzuru ve Tunceli'nin huzuru bozulmasın' diye temenni ettik. Birkaç sene sonra Türkiye'nin önemli turizm noktalarından bir tanesi olacak. Yabancı arkadaşlarımız çok fazla, şehir dışından arkadaşlarımız çok fazlaydı. Hepsi de büyük bir hayranlıkla buralardan keyif aldılar. Hepsi de ifade ettiler. 'Biz böyle bilmiyorduk. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmedik' diye. 'Daha fazla kalabalık geleceğiz. Ailelerimizi getireceğiz' dediler. Bu hareketliliği böyle böyle sağlamaya devam edeceğiz."

Tunceli\'de MotoFest etkinlikleri başladı
Kaynak: DHA

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