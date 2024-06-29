Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, MotoFest kapsamında yamaç paraşütü yaptı

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TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, MotoFest kapsamında kente gelenlerle birlikte yamaç paraşütü yaptı. Kentin doğal güzelliklerinin herkesin görmesi gerektiğini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Şimdi bir arkadaşımızla beraber uçuş yaptık ama ben de bu kursa yazılacağım. İnşallah tek başıma da uçabileceğim. Fethiye çok güzel, Ölüdeniz'in üzerinden süzülmek şüphesiz çok güzeldir ama burada da muazzam vadiler, muazzam bir doğa var" dedi.

El değmemiş birçok güzelliğe sahip Tunceli, son yıllardaki etkinlik ve yatırımlarla doğa ve su sporlarında bölgenin önemli turizm merkezlerinden birisi haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde organize edilen ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile birçok kentten gelen motosiklet tutkunlarının katılımıyla dün açılışı yapılan MotoFest etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Tunceli Yamaç Paraşütü Kulübü'nün çevre illerden davet ettiği 30 paraşütçü, dağ, ova ve yaylaların geniş yer bulduğu kentte meşe ormanları arasında kurulu Köklüce köyündeki bin 336 rakımlı Kavun Tepesi'ne geldi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Kavun Tepesi'ne gelerek ilk uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünü süsleyen paraşütçüler, Uzunçayır Baraj Gölü ve şehir manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

'MUAZZAM BİR MANZARA EŞLİĞİNDE UÇMAK HARİKA'

Kentin doğal güzelliklerini izleyerek yamaç paraşütü yapmanın harika bir duygu olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bir gün bu Tunceli'yi tanıtma adına başıma bir şey gelecek diye korkuyorum işin açıkçası. Tunceli'de bu tür ekstrem sporların yapılacağı çok güzel alanlar var. Kanomuz var, kano yaptık, rafting yaptık beraber. Motosiklet organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Motosiklet festivali düzenledik. Sadece motosiklet festivali değil, beraberinde Türkiye Şampiyonası ve ATV Türkiye Şampiyonası da aynı anda devam ediyor. Bununla beraber burada bugün 30 tane paraşütçümüz geldi ve uçuş gerçekleştiriyorlar. Şehrin renklendirilmeye ihtiyacı var, çünkü Tunceli çok bilinmiyor. Bilindiği zaman her şey çok daha güzel olacak, çok daha hızlı olacak. Bundan kısa süre sonra Tunceli Türkiye'nin önemli turizm noktalarından bir tanesi olacak. Festival kapsamında akşamları da konserler devam ediyor. Gelen insanlar Tunceli'yi bilmediklerini ama çok etkilendiklerini söylüyorlar. Tunceli Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi. Sadece az kişi farkında. Biz bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. İşin açıkçası süzüldükten sonra bir korku hissetmiyorsunuz. Bir huzuru hissediyorsunuz burada. Tabii ilk defa tecrübe ettim, kalkarken ve havalanırken böyle bir heyecan olmadı desem yalan olur. Bence çok keyifli, böyle bir manzarada uçuş yapmak dünyanın en keyifli işlerinden bir tanesi. Biz valilik olarak da bu paraşüt yamaç paraşütü organizasyonunu destekliyoruz. Şimdi bir arkadaşımızla beraber uçuş yaptık ama ben de bu kursa yazılacağım. İnşallah tek başıma da uçabileceğim. Fethiye çok güzel, Ölüdeniz'in üzerinden süzülmek şüphesiz çok güzeldir ama burada da muazzam vadiler, muazzam bir doğa var" dedi.