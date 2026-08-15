Bakırhan: Türkiye ortak evimiz, barış kazanacak

(AYDIN) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Türkiye Cumhuriyeti bizim ortak evimizdir. Ama eksikler var ama yanlışlar var ama inkarcı bir tutum var. Ortak evimizdeki o yanlışların, eksiklerin, zulmün, inkarın ve yok saymanın ortadan kaldırılmasını hep birlikte sağlayarak ortak evimizde kardeşçe, eşitçe birlikte yaşayacağız. Hepsi bu kadar. Ne bölünme, ne çatışma ne de kimseden bir şey alma süreci değil bu süreç" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Aydın İl Örgütü'nün 3. Olağan Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Meclis'te kabul edilen "çerçeve yasa"ya değinen Bakırhan, Türkiye'nin silahlı çatışma döneminden siyaset ve hukuk zeminine geçiş sürecinde olduğunu ifade etti. Bakırhan, yasanın bir "son" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de 42 yıldır devam eden çatışma sürecine atıfta bulunan Bakırhan, 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde başlayan silahlı eylemlerle başlayan dönemin ardından, meselelerin siyaset ve hukuk zemininde ele alınması gerektiğini belirtti. Bakırhan, "42 yıl bu ülkede silah ve çatışma devam etti. Ülkemiz ekonomik olarak, siyasi, sosyal olarak çok şey kaybetti" dedi. Yeni dönemde silah ve şiddetin yerine siyaset, hukuk, demokratik hak ve özgürlüklerin geçirilmesi gerektiğini kaydeden Bakırhan, Meclis'te kabul edilen yasanın bu açıdan önemli olduğunu, düzenlemenin silah ve şiddeti devre dışı bırakmayı, sorunların siyasi ve hukuki zeminde ele alınmasını amaçlayan bir eşik olduğunu dile getirdi.

Bakırhan, şunları söyledi:

"Bu yasanın kendisi Kürt meselesinin demokratik çözümü değil. Bu yasanın kendisi Alevilerin eşit yurttaşlık hakkının yasal statüye kavuştuğu yasa değil. Bu sadece şiddet zeminini ortadan kaldıran, hukuki ve siyasi zemine kavuşturan bir yasadır. Demek ki bu yasa bir başlangıçtır, bir bitiş değil. Bu yasa Kürt'ün dilinin ve kimliğinin eritildiği bir yasa değil. Bu yasa Alevi'nin eşit yurttaşlık hakkının ortadan kalktığı bir yasa değil. Bu yasa yeni bir başlangıçtır. Bu yasayla birlikte daha güçlü örgütleneceğiz, daha güçlü mücadele edeceğiz. Kürdün dilinin özgür olduğu, Türkiye'de yaşayan bütün halkların dilinin özgür olduğu, Türkiye'de başta Aleviler olmak üzere bütün inançların özgür ve eşitçe kendilerini ifade edebildikleri, kanın, çatışmanın olmadığı, bu topraklara acının düşmediği, gençlerin yaşamını yitirmediği, Aydınlı çiftçinin, esnafın, geçinemeyen insanlarımızın insanca yaşayabildikleri, ürünün hakkını, değerinin hakkını aldıkları, alın terlerinin karşılığını aldıkları bir sürece yeni giriyoruz.

"BU YASA ŞİDDETİ VE KANI DURDURDU"

Halkımız soruyor ya, 'bu yasayla ne aldık?' Bu yasa al-ver yasası değil. Bu yasa şiddeti ve kanı durdurdu. Bundan sonra da inşallah demokratik mücadeleyle, silahın ve çatışmanın olmadığı bir mücadeleyle, demokratik yol ve yöntemlerle birlikte dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, demokratik hak ve hukukumuzu yasal güvenceye kavuşturacak mücadelenin eşiğinden geçtik. Onun için bu kongre önemlidir. Onun için kongrelerimiz önemlidir. İnşallah mücadeleyi büyüterek, biraz önce saydığımız emek ve değerlerimize layık sonuçları da birlikte yaratacağız. Değerli arkadaşlar, barışın kazananı, kaybedeni yoktur. Barış iyi bir şeydir, barış berekettir, barış güzel bir şeydir.

Barışla birlikte bu ülkenin kaynakları çarçur edilmeyecek. Bu ülkenin kaynakları emekçiye ve emekliye harcanacaktır. Bu yasa önemlidir, önemsiyoruz. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor. Yüzyıldır bu topraklarda ilk defa Kürt meselesi masada müzakere ve diyalogla tartışılıyor. Başlı başına önemli ve kıymetli bir yasadır. Bu yasa bir başlangıç ve bir temeldir. Bu temeli ne yapacağız? Birlikte öreceğiz, birlikte inşa edeceğiz. Bu temelin çatısını çaktığımız zaman altında Kürt de Türk de Arap da Alevi de emekçi de yoksul da adil ve eşit bir yaşam sürecek. O kadar önemlidir.

"KİMSE SİZDEN BİR ŞEY ALMIYOR, SİZDEN BİR ŞEY GİTMİYOR"

"Nefes aldığımız, şiddetin ve çatışmanın olmadığı, kapımızın sabah dörtte çalınarak gözaltına alınmadığımız, belediyelerimize kayyumların atanmadığı, Selahattinlerin, Figenlerin, Nazmilerin, Ali Yürütçü'lerin cezaevinde olmadığı, yurt dışında sürgünde olan yoldaşlarımızın ülkeye, mücadele alanına döndüğü, kırda dağda bulunan insanlarımızın demokratik siyasal yaşama gelerek katıldığı, inşallah bir çatıyı birlikte öreceğiz" diyen Bakırhan, şu görüşleri dile getirdi:

"Yine Türk kardeşlerimize de sesleniyorum. Bu süreç birilerinin dediği gibi kimseden bir şey alıp götürmüyor. Kürtün kendi dinini kullanması, öğrenimini görmesi, eğitimini görmesi Türk kardeşlerimizi, başka milletten kardeşlerimizi rahatsız etmesin. Kimse sizden bir şey almıyor, sizden bir şey gitmiyor. Aksine gençlerimizin yaşamını yitirmeyeceği bir sürece birlikte gireceğiz. Bazıları diyor ki, evet, ben Türk kardeşlerimizin kaygılarını anlıyorum. Duyuyoruz, biliyoruz, eleştirileri de bize geliyor. Bazıları diyor ki 'ülke bölünür mü?' Hayır, barışla ülkenin bölündüğü tek bir dünya ülkesi yoktur. Aksine çatışmayla, şiddetle bölünen ülkeler çok. Dolayısıyla ülke bölünür kaygısını aklınızdan çıkarın. Biri diyor ki 'acaba yeniden çatışma çıkar mı?' Hayır, yeniden çatışma çıkmaz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİZİM ORTAK EVİMİZ"

Kürtler bin yıldır bu topraklarda barışsa barışa elini uzatmış ama zulme karşı da kavgasını onurluca vermiş. Dolayısıyla biz bugün bütün samimiyetimizle, bütün inancımızla, hiçbir tahkiye ve siyaset içermeyecek şekilde elimizi barışa uzatıyoruz. ve elimiz barışa uzatılmış bir şekilde olacak. Onun için Türk kardeşlerimiz korkmasın. Demokrasi gelecek. Birlikte aynı apartmanda oturduğun Kürtle arandaki duvar kalkacak. Kardeşçe bu ülkede yaşayacağız. Orta Doğu'daki yangından bu ülkeyi birlikte koruyacağız. Demokrasiyi, adaleti birlikte getireceğiz. Ezilense Kürt de eziliyor, Türk de eziliyor, Arap da eziliyor. Bu ezilmişliği, bu hak etmediğimiz ekonomik koşulları birlikte kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti bizim ortak evimizdir. Ama eksikler var ama yanlışlar var ama inkarcı bir tutum var. Ortak evimizdeki o yanlışların, eksiklerin, zulmün, inkarın ve yok saymanın ortadan kaldırılmasını hep birlikte sağlayarak ortak evimizde kardeşçe, eşitçe birlikte yaşayacağız. Hepsi bu kadar. Ne bölünme, ne çatışma ne de kimseden bir şey alma süreci değil bu süreç."