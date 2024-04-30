Tunus Büyükelçisi Türkiye\'yi Sevdiklerini Belirtti

Güncel

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Bin Sağir, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtti.

Sağir, İzmir'de Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'ni (TÜRAP) ziyaret etti, derneğin genel başkanı Sabuhi Attar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Ahmed Bin Sağir, yaklaşık 6 aydır görevde olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini ifade ederek, iki ülke arasında ortak değerlerin olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ticari ve siyasi anlamda ortak çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bin Sağir, ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Bin Sağir, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden sürekli olarak iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Sadece ticari anlamda değil, hem eğitim, hem siyasi, hem de diğer konular anlamında birbirimize destek oluyoruz. Anlaşma yaptığımız birçok çalışma var. Ben de bu ülkeye geldiğimden beri önceliğim hep ilişkilerin daha iyi noktalara ulaşması oldu. İki ülkenin yetkilileri de bunları gerçekleştirmemize olanak sağlıyor. Haziran ayında da Arap ülkeleri ve Türkiye arasında büyük bir buluşmamız olacak. Bu iki ülke arasında hem ilişkileri güçlendirecek hem de destekleyecek bir buluşma olacaktır."

İzmir'deki programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyaret ettiğini aktaran Bin Sağir, ayrıca kentteki iş dünyası temsilcileriyle da toplantılar gerçekleştireceğini ifade etti.

TÜRAP Genel Başkanı Attar ise kendisinin aynı zamanda Tunus İzmir Fahri Konsolosu olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcadıklarını söyledi.