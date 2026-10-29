Tunus Dışişleri, İsrail'in Ramallah ve El-Bire'deki baskınlarını kınadı - Son Dakika
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Tunus Dışişleri, İsrail'in Ramallah ve El-Bire'deki baskınlarını kınadı

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Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin 25 Ekim Pazar günü Ramallah ve El-Bire'de gerçekleştirdiği baskın ve gözaltıları şiddetle kınadı. Bakanlık, uluslararası topluma İsrail'in askeri operasyonlarını derhal durdurma ve Filistin halkına yönelik ihlalleri sona erdirme çağrısı yaptı.

Tunus, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçleri ve yerleşimcilerin 25 Ekim Pazar günü Ramallah ve El-Bire'de gerçekleştirdiği baskınlar ve gözaltılar kınandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırılarının, işgal altındaki Filistin topraklarında askeri operasyonlarını ve yerleşim faaliyetlerini genişletmesinin yeni bir adımı olduğu belirtildi.

Bu saldırıların Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürütülen soykırımın işgal altındaki diğer Filistin topraklarına yayılmasını temsil ettiği ifade edilen açıklamada, Filistin halkının topraklarından vazgeçmeye ve haklı davasından geri adım atmaya zorlandığı kaydedildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunarak, İsrail güçlerinin askeri operasyonlarını derhal durdurmaya zorlanmasını ve Filistin halkına yönelik ihlallerin sona erdirilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca Tunus'un, Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarını elde etme mücadelesine koşulsuz desteğini sürdürdüğü vurgulandı.

Tunus'un Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını ve başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurma hedefini destekleyen tutumunu koruduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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