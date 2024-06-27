Tunus, Gazze için acil yardım uçağını Mısır'a gönderdi

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Tunus, Gazze için acil tıbbi malzeme ve gıda taşıyan bir yardım uçağını Mısır'a gönderdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Fercani, ülkenin resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Tunus'a ait 14 tonu aşkın acil tıbbi malzeme ve gıda taşıyan bir uçağın başkent Tunus'tan Mısır'a hareket ettiğini söyledi.

Tunus'un Filistin hakına destek olmaya devam edeceğini belirten Fercani, önümüzdeki günlerde başka yardım uçakları ile sevkiyatlarının devam edeceğini aktardı.

Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu ve güçlü bir şekilde kınadıklarını vurgulayan Fercani, Gazze'deki saldırılarda bebek, kadın, yaşlı, çocuk herkesin korkunç bir şekilde etkilendiğini belirtti.

Tunus geçen yıl Ekim ayında, Gazze'ye 12 ton tıbbi yardım ve bebek maması göndermişti.