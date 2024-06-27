Tunus, Gazze için acil yardım uçağını Mısır'a gönderdi - Son Dakika
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Tunus, Gazze için acil yardım uçağını Mısır'a gönderdi

Tunus, Gazze'deki insanlık suçu olarak nitelendirilen saldırılar sonrasında acil tıbbi malzeme ve gıda taşıyan bir yardım uçağını Mısır'a gönderdi. Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Fercani, ülkenin Filistin halkına destek olmaya devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde başka yardım uçaklarının da sevkiyat yapacağını belirtti. Geçen yıl da Tunus, Gazze'ye tıbbi yardım ve bebek maması göndermişti.

27.06.2024 14:53
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Tunus, Gazze için acil tıbbi malzeme ve gıda taşıyan bir yardım uçağını Mısır'a gönderdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Fercani, ülkenin resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Tunus'a ait 14 tonu aşkın acil tıbbi malzeme ve gıda taşıyan bir uçağın başkent Tunus'tan Mısır'a hareket ettiğini söyledi.

Tunus'un Filistin hakına destek olmaya devam edeceğini belirten Fercani, önümüzdeki günlerde başka yardım uçakları ile sevkiyatlarının devam edeceğini aktardı.

Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu ve güçlü bir şekilde kınadıklarını vurgulayan Fercani, Gazze'deki saldırılarda bebek, kadın, yaşlı, çocuk herkesin korkunç bir şekilde etkilendiğini belirtti.

Tunus geçen yıl Ekim ayında, Gazze'ye 12 ton tıbbi yardım ve bebek maması göndermişti.

Kaynak: AA

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