Tunus, Gazze'ye 14 Ton İnsani Yardım Gönderdi

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TUNUS, 28 Haziran (Xinhua) -- Tunus Perşembe günü Gazze Şeridi'ne 14 ton insani yardım yüklü bir uçak gönderdi.

Tunus Afrika Haber Ajansı'nın (TAP) haberine göre, Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Fercani, uçağın Perşembe günü başkent Tunus'taki Tunis-Carthage Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır'ın Gazze sınırındaki Kuzey Sina vilayetinde bulunan El- Ariş Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını söyledi.

"Tunus, işgalci ordunun işlediği savaş suçlarına ve yıkıma karşı kahramanca direnen Filistinli kardeşlerine desteğini sürdürüyor" diyen Fercani, Gazze Şeridi'nde işlenen ihlalleri ve suçları kınadı. Fercani ayrıca "Bu ihlal ve suçların en iğrenci bebekleri, çocukları, hamile kadınları ve yaşlıları etkileyen açlıktır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin tamamının yüksek kıtlık riski altında olduğu uyarısında bulundu.

FAO'nun yeni yayımladığı rapor, Gazze'de nüfusun neredeyse tamamının "akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu ve her 5 Gazzeli'den 1'inin kıtlığın eşiğinde olduğunu" ortaya koyuyor.