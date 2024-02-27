Tunus, İsrail\'i UAD\'nin ihtiyati tedbir kararlarını uygulamaya zorlama çağrısında bulundu

Tunus, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta hükmettiği ihtiyati tedbir kararlarını uygulaması için İsrail'i zorlama çağrısında bulundu.
Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu'nda daha önce kayda alınan bir konuşma yaptı.
"Uluslararası toplum tarafından, işgalci yapının (İsrail), geçici tedbirlere ilişkin UAD tarafından verilen kararı uygulamaya mecbur edilmesinin zorunluğu olduğunu" vurgulayan Ammar, mahkemenin İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım suçlarının tümünden derhal uzak durması ve Gazze'ye acil insani yardımların sağlanması çağrısı yaptığını hatırlattı.
Ammar, tüm bunların Filistin halkına yönelik bu saldırıları bir soykırım haline getirdiğini belirterek, İsrail'in vahşi saldırganlığının kalıcı olarak durdurulması ve 75 yılı aşkın süredir devam eden işgal ve kuşatmaya son vermesi ve işlediği korkunç suçlardan sorumlu tutulmaya zorlanması için çalışılması çağrısı yaptı.
Gazze'de Filistin halkına karşı vahşi saldırılar sonucu çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 bine yakın can kaybı ve 68 bin yaralı olduğuna dikkati çeken Ammar, tüm bunlara rağmen direnen Filistin halkının maruz kaldığı saldırıların hala devam ettiğinin altını çizdi.
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