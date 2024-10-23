Tunus, Lübnan'dan 92 Vatandaşını Tahliye Etti

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Tunus, Lübnan'da ikamet eden 92 vatandaşını Lübnan'dan tahliye ettiğini duyurdu.

Tunus resmi haber ajansına (TAP) konuşan Tunus Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani, İsrail saldırılarına maruz kalan Lübnan'dan çıkmak isteyen Tunus vatandaşlarının tahliyesinin devam ettiğini belirterek, "Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 92 vatandaşımız ilk etapta Kahire'ye getirildi. Savaş mağdurları daha sonra Tunus Hava Yollarına ait uçakla ülkeye getirildi." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıların başlamasının ardından 3 ve 4 Ekim tarihlerinde yapılan tahliye operasyonlarında 325 Tunus vatandaşı ülkeye getirilmişti.

Tunuslu yetkililere göre Lübnan'da yaklaşık 2 bin Tunus vatandaşı çeşitli nedenlerle ikamet ediyor.

??İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 546 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 546 kişi öldü, 11 bin 862 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.