Tunus Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han\'a dava açtı

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Tunus mahkemesinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Ahmed Han aleyhinde, " Gazze'de işlenen soykırıma suç ortaklığı yaptığı" iddiasıyla dava açıldığı belirtildi.

Tunuslu STK temsilcileri, hukukçular ve Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hayel el-Fehhum, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasında düzenlenen basın toplantısında, UCM Başsavcısı Han aleyhinde, "Gazze'de işlenen soykırıma suç ortaklığı yaptığı" iddiasıyla Tunus Mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Toplantıda konuşan Tunus Yargıtay'ında görevli avukat Adnan el-İmam, "Tunus STK'ları ve bazı hukukçular, UCM Başsavcısı hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyor. Başsavcı Han, Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcında Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiğinde Filistin halkının acı ve ıstıraplarına tanık olmasına rağmen hukuki olarak hiçbir adım atmadı." ifadelerini kullandı.

Han'ın Gazze'de yaşanan soykırımı görmesine rağmen bir şey yapmadığını vurgulayan İmam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi, özellikle Başsavcı Han bölgeyi (Refah Sınır Kapısı) ziyaretinde masum insanların cesetlerine ve yaşanan büyük yıkıma tanık oldu. Ayrıca halka yiyecek, içecek ve su verilmemesine de şahit oldu. Kendi inisiyatifiyle ceza davası açma yetkisi olmasına rağmen bu yetkisini kullanmadı."

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Ziyad Dabbar ise, İsrail'in Gazze'ye saldırıları süresince 116 gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Sendika olarak, gazetecilere karşı işlenen cinayetlere ilişkin de UCM'de dava açacaklarını belirten Dabbar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Filistin meselesi tüm Tunuslular için hassas bir mesele. Filistinlileri her platformda savunma sorumluluğumuz var. Gerçeği gizlemek amacıyla gazetecilerin açıkça hedef alınmasına rağmen UCM herhangi bir girişimde bulunmadı."

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte ordunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.