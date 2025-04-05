Tunus'ta Düzensiz Göçmen Kampları Boşaltılıyor - Son Dakika
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Tunus'ta Düzensiz Göçmen Kampları Boşaltılıyor

Tunus, Safakes'teki düzensiz göçmen kamplarının tahliyesine başladı; 4 bin kişi yer değiştiriyor.

05.04.2025 04:16
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Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Safakes kentinde binlerce düzensiz göçmeni barındıran kampların boşaltılmaya başlandığını duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü Sözcüsü Hüsameddin Cebabli, yaptığı basın açıklamasında, "Safakes'in el-Amira ve Cibniyana bölgelerindeki kampların tahliyesi, yaklaşık 4 bin kişiyi barındıran en büyük kampın kaldırılmasıyla perşembe günü başladı." ifadelerini kullandı.

Cebabil, bu kamplarda Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenlerin barındığına dikkati çekerek, tahliyenin "güvenlik müdahalesi olmaksızın, barışçıl bir şekilde" ve Tunus Kızılayı, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştiğini vurguladı.

Bu kampların tahliye sürecinin kademeli olarak devam edeceğini ve "en kısa sürede" hepsinin boşaltılacağını belirten Cebabil, hamile kadınlar ve çocuklar için geçici barınak sağlanması amacıyla yerel makamlarla koordinasyon sağlandığını kaydetti.

Tunuslu yetkililer, el-Amira ve Cibniyana bölgelerindeki kampların, "buradaki yoğunluğu hafifletmek için güvenlik önlemleri kapsamında boşaltıldığını" ifade ederken, söz konusu göçmenlerin hangi yerlere nakledileceğini açıklamadı.

Tunus Düzensiz Göç Komitesi Başkanı Halid Cerad'ın açıklamalarına göre, Ocak 2025 itibarıyla Safakes'in el-Amira ve Cibniyana bölgelerinde yaklaşık 20 bin düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin geri kalanındaki düzensiz göçmen sayılarına ilişkin kesin resmi istatistikler bulunmuyor.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunuslu yetkililer sık sık Avrupa kıyılarına geçmek isteyen düzensiz göç girişimlerinin engellendiğini açıklıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Düzensiz Göçmen Kampları Boşaltılıyor - Son Dakika

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