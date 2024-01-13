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Tunus'ta düzenlenen Filistin Direnişini Destekleme Forumu başladı - Son Dakika
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Tunus'ta düzenlenen Filistin Direnişini Destekleme Forumu başladı

Tunus'ta, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen Filistin Direnişini Destekleme Forumu başladı. Forumda, Filistin direnişine destek olmak ve büyük halk kitlelerine duyurmak hedefleniyor. Forumun katılımcıları arasında Meclis Başkanı, sendika genel sekreteri ve Filistin temsilcileri bulunuyor.

Tunus\'ta düzenlenen Filistin Direnişini Destekleme Forumu başladı
13.01.2024 - 22:01,  Güncelleme: 22:03
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Tunus'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen "Filistin Direnişini Destekleme Forumu" başladı.

Tunus Ulusal Halk Hareketi tarafından başkent Tunus'ta düzenlenen foruma, Meclis Başkanı İbrahim Buderbale, Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin Tabubi, Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail el-Fehum ve Filistin'deki direniş grupları temsilcileri katıldı.

Forumda konuşan Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyir el-Magzavi, "Tunus, halkıyla Cumhurbaşkanıyla hükümetiyle beraber hiçbir koşulda İsrail ile normalleşmeyecek ve Filistin'i kurtarmak için ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Halk Hareketinin kurucuları arasında yer alan Muhammed el-Mesilini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Halk Hareketi, direniş yolunu desteklediği için direniş gruplarının bu forumu düzenlemesine destek oldu. Filistin direnişinin okyanustan Körfez'e kadar her Arap vatandaşının vicdanında canlı kalmasını istiyoruz. Filistin'in özgürlüğü için başlatılan Aksa Tufanı ile siyasi ve sosyal olarak Filistin halkı büyük kazanımlar elde etti."

Forumun en önemli hedefinin "direnişe destek olmak ve büyük halk kitlelerine Filistin direnişini duyurmak" olduğunu vurgulayan Mesilini, İsrail'in Filistin direnişine karşı koyamadığını, sahada herhangi bir başarı elde edemediğini söyledi.

Forumda konuşan İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi İhsan Ataya, Halk Hareketi'nin düzenlediği bu forumla Filistin direnişine destek için yeni bir model sunduğunu belirtti.

Filistin direnişine destek için düzenlenen forum, yarın kapanış konuşmalarının ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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