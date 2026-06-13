Tunus'ta Gazze ve Lübnan'a destek yürüyüşü

Tunus'un başkenti Tunus'ta bir araya gelen aktivistler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etmek ve Lübnan'a destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Sivil toplum kuruluşları "Tunus Direniş Heyeti" ile "Normalleşmeye (İsrail ile) Karşı Tunus Ağı"nın çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüş, başkentteki Şehit Hilmi el-Menai Meydanı'ndan başlayarak Habib Burgiba Caddesi'ne kadar devam etti. Yürüyüşün ardından Belediye Tiyatrosu önünde protesto gösterisi yapıldı.

Göstericiler, Filistin, Lübnan ve Tunus bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Katılımcılar, Filistin halkıyla dayanışma mesajları verirken Gazze'de devam eden saldırıların durdurulmasını talep etti.

Etkinliğe katılan "Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı" Sözcüsü Salah el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün temel amacının Gazze'de yaşananları gündemde tutmak ve İsrail'in Filistin topraklarındaki uygulamalarına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Mısri, Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria ve 1948 toprakları olarak nitelendirilen bölgelerde de Filistinlilere yönelik ihlallerin sürdüğünü vurguladı.

Yürüyüşün aynı zamanda Lübnan, Yemen ve İran'daki "direniş cephelerine" destek amacı taşıdığını belirten Mısri, bu cephelerin İsrail'e karşı mücadelede önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Tunus'ta Filistin'e destek amacıyla son aylarda sık sık gösteriler düzenleniyor.