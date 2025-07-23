Tunus'tan Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Tunus'tan Filistin'e Destek Mesajı

23.07.2025 02:16
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Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin'in bağımsızlığını savunarak, İsrail'in suçlarına dikkat çekti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "İnsanlığın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar karşısında uyanmasının zamanı geldi. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar tüm Filistin, Filistinlilere aittir." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Said, ABD Başkanlık Arap ve Orta Doğu İşleri Danışmanı Massad Boulos'u başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Said, Boulos'a İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın fotoğraflarını göstererek, bu fotoğrafların, İsrail'in savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi suçları yansıttığını ifade etti.

Said, "Filistin halkı, kaderini kendisi belirlemelidir ve toprağın sahibi onlardır. İnsanlığın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar karşısında uyanmasının zamanı geldi. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar tüm Filistin, Filistinlilere aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus'un, kendi halkının çıkarlarına hizmet etmek ve talep ve isteklerini karşılamak için stratejik ortaklıklarını genişletmeyi seçtiğini vurgulayan Said, tüm Arap ülkelerindeki meselelerin, her ne gerekçeyle olursa olsun hiçbir dış müdahaleye maruz kalmaksızın, kendi halkı tarafından çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Boulos, Tunus Dışişleri Bakanı Nıfti ile görüştü

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boulos, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti ile başkent Tunus'taki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmek ve bölgesel ve Afrika düzeyinde kalkınma ve istikrarı desteklemek amacıyla ilişkileri geliştirmeye ve güçlendirmeye devam etme konusunda kararlı olunduğu vurguladı.

İki taraf, ticaret alışverişleri ve ABD'nin Tunus'taki yatırımlarının teşviki de dahil olmak üzere bir dizi alanda ikili işbirliğini geliştirmenin yollarının yanı sıra başta Gazze'deki vahim insani durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Görüşme sırasında Nıfti, insani ve tıbbi yardımların ulaştırılmasının acilen kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasındaki gecikmelerin ciddi insani sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Ülkesinin pazarının umut verici fırsatlar sunduğunu ifade eden Nıfti, ABD şirketlerini stratejik boyuttaki büyük projelerin hayata geçirilmesine katılmaya çağırdı.

Danışman Boulos da ABD tarafının, iki ülkedeki kamu ve özel sektördeki kurumlar arasında daha fazla yakınlaşma sağlanması amacıyla Tunus tarafıyla ikili ve çok taraflı düzeylerde istişare ve işbirliğine ağırlık verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'tan Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika

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