Tunus'un Güney Kıyılarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 2 Ölü, 34 Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunus'un Güney Kıyılarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 2 Ölü, 34 Kurtarıldı

Tunus'un güney kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 göçmen ise kurtarıldı. Deniz kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 düzensiz göçmenin cesedi çıkarıldı. Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kaybolduğu ve Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı belirtildi.

15.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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Tunus'un güney kıyıları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 34 göçmen ise kurtarıldı.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinin sosyal medya hesabından alabora olan tekneye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Zerzis kenti açıklarında yaklaşık 70 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne alabora oldu. Deniz kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 düzensiz göçmenin cesedi çıkarıldı, 34 göçmen ise kurtarıldı." denildi.

Düzensiz göçmenlerin başka bir ülkeden Avrupa'ya geçmeye çalıştıklarını belirtilen açıklamada, teknenin hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmedi.

Tunus'ta 2023 yılı içinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumundan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Tunus, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'un Güney Kıyılarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 2 Ölü, 34 Kurtarıldı - Son Dakika
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