Tunus ve İran, Trump'ın Gazze Planını Görüştü

Güncel

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planını ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nefti ile Erakçi'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Tunus ile İran arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına işaret eden tarafların, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini, güçlendirilmesini ve ilerleyen süreçte yeni işbirliklerinin yollarını görüştüğü kaydedildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.