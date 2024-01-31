Tunus ve Umman, İsrail\'in Filistin\'deki saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu

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Tunus ile Umman, uluslararası toplumun İsrail'i Filistin'deki saldırıları uluslararası ve insancıl hukuku ihlal etmeyi durdurmaya zorlaması gerektiğini açıkladı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ve Ummanlı mevkidaşı Bedir el-Busaidi başkanlığında Maskat'ta düzenlenen 16. Ortak İstişare Toplantısının sona ermesinin ardından iki ülke Dışişleri Bakanlıklarından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamalara göre, Tunus ve Umman Dışişleri Bakanları, uluslararası toplumun İsrail'e Filistin topraklarına yönelik saldırılarını, uluslararası ve insancıl hukuku ihlal etmesini durdurmaya zorlaması gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarda ayrıca, Filistin halkına karşı işlenen suçların faillerinin cezalandırılması ve Filistinlilerin meşru haklarını geri kazanmalarını sağlamak için fiili eylemde bulunulması gerekliliğine işaret edildi.

Tunus ve Umman Dışişleri Bakanları 16. Ortak İstişare Toplantısında sağlık, ulaştırma, eğitim, yüksek öğrenim, turizm, kültür, gençlik, spor, diplomatik eğitim, istihdam, mesleki eğitim ve din işleri alanlarında 14 mutabakat zaptı ve idari program imzaladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.