Tunuslu Gazeteciler Gazze'ye Destek Eylemi Düzenledi - Son Dakika
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Tunuslu Gazeteciler Gazze'ye Destek Eylemi Düzenledi

Tunus'ta gazeteciler, Gazze'deki meslektaşları için dayanışma eylemi yaptı, İsrail'e baskı çağrısında bulundu.

18.10.2024 20:16
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Tunuslu gazeteciler, Gazze Şeridi'ndeki medya mensuplarıyla dayanışma eylemi düzenledi.

Başkent Tunus'ta yer alan Ulusal Gazeteciler Birliğinin çağrısıyla eyleme katılan göstericiler, "Gazetecilik suç değildir" yazılı pankart ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin resimlerini taşıdı.

Birlik Başkanı Ziyad Debbar, eylemde yaptığı konuşmada, "Gazze'deki meslektaşlarımız ile dayanışmanın dahi suç olduğu bir zamanda düzenlediğimiz bu eylemle onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Gazze'deki en tehlikeli olay gazetecilerin öldürülerek basının öldürülmesidir. Gazzeliler ve orada çalışan meslektaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İsrail'i destekleyen ülkelere baskı uygulanması çağrısında bulunan Debbar, "İsrail, Gazze'de, Lübnan'da ve Yemen'de Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar ile beraber öldürüyor. Bu yüzden, İsrail'i sorumlu tuttuğumuz gibi bu ülkeleri de yapılanlardan dolayı sorumlu tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 177 gazeteci öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 177 basın mensubu yaşamını yitiridi, çok sayıda gazeteci de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 289 Filistinli öldü, 98 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunuslu Gazeteciler Gazze'ye Destek Eylemi Düzenledi - Son Dakika

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