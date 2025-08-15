Tüp Bebekle Gelen Şampiyon Karateci

Tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Ayşegül Reyyan Şimşek, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı karatede kazandığı başarılara milli formayla yenilerini eklemek istiyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Melihat ve Salih Mürşit Şimşek çiftinin tek çocukları Ayşegül Reyyan, tüp bebek tedavisiyle Down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Şimşek ailesi, tedavilerinin altıncı denemelerinin ardından kucaklarına aldıkları kızlarının en iyi şekilde yetiştirebilmek için yıllarca çabaladı.

Kızlarının eğitiminden sağlığına her şeyiyle yakında ilgilenen aile, Ayşegül'ü sosyalleşmesi için 7 yıl önce spora yönlendirmeye karar verdi.

Bu kapsamda Ayşegül, 2018'de Gürsel Demir Spor Kulübü'nde karate eğitimi almaya başladı.

Antrenörü Aysun Demir eşliğinde çalışan Ayşegül, kısa sürede kendini geliştirdi.

Katıldığı müsabakalarda dereceler alan Ayşegül, İstanbul'da 2024 yılında düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda da birincilik elde etti.

Ayşegül, son olarak 1-3 Ağustos'ta Rize'de organize edilen Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda kata dalında şampiyon oldu.

Antrenörü eşliğinde milli forma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ayşegül Reyyan, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

"Kızım mucizevi bir şekilde dünyaya geldi"

Ayşegül Reyyan Şimşek, AA muhabirine, 7 yıldır karateyle ilgilendiğini söyledi.

Bu sporu yapmaktan büyük keyif aldığını anlatan Ayşegül Reyyan, "Karateyi ve Aysun hocamı çok seviyorum. Tek hedefim İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek." dedi.

Anne Melihat Şimşek de kızı Ayşegül ile gurur duyduğunu belirtti.

Kızının zorlu geçen tüp bebek tedavisinin ardından gelen sürpriz bir özel çocuk olduğunu anlatan Şimşek, "Kızım 15 yıl sonra dünyaya geldi. Reyyan, bizim altıncı tüp bebeğimiz. Altı denemenin ardından çocuğumuz oldu. Kızım mucizevi bir şekilde dünyaya geldi. Biz de babasıyla ömrümüzün sonuna kadar bu mucizeyi koruyacağız." diye konuştu.

Anne Şimşek, özel çocuklarla yakından ilgilenilmesini ve onlara güvenilmesi gerektiğini belirtti.

Şimşek, kızlarına her zaman inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kızım, güzel başarılara imza attı. Gece gündüz demeden çalışarak bugünlere geldi. Reyyan aynı zamanda piyano çalabiliyor, cimnastik ve yüzmeye gidiyor. Anne ve babası olarak kızımızla gurur duyuyoruz. Daha fazla başarılı olacağına yürekten inanıyoruz."

"En büyük hedefimiz, Türkiye şampiyonasına katılmak"

Antrenör Aysun Demir de Ayşegül Reyyan'ın yetenekli olduğunu dile getirdi.

Ayşegül Reyyan'ın disiplinli çalıştığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Ayşegül Reyyan akıllı bir sporcu. Down sendromlu çocuklarımızın el koordinasyonu biraz zayıf olabiliyor fakat Ayşegül Reyyan'ın küçük yaşlardan itibaren aldığı eğitimler sayesinde bu konuda çok gelişti. Yerel ve uluslararası birçok yarışmaya katıldı ve bu yarışmalarda şampiyon oldu, bizi gururlandırdı. Türkiye şampiyonasına katılma yaşı 13'e indirildi. Ayşegül Reyyan da 13 yaşına girdiği için artık şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Şu anki en büyük hedefimiz, Türkiye şampiyonasına katılmak. Daha sonra milli takımla dünya ve Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz, haftanın en az dört günü antrenman yapıyoruz."