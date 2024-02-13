Tur Otobüsü Kayarak Kaza Yaptı: 10 Turist Yaralandı

KAZA ANI KAMERADA
Bursa'dan İstanbul'a Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce akaryakıt istasyonunun tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptığı ve 4'ü çocuk 10 turist yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tur otobüsünün bir anda kaymaya başladığı ve sürücüsünün müdahalelerine rağmen yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonun tabelasına, ardından kaymaya devam ederek aydınlatma direğine çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle alev alan direğin istasyon görevlileri tarafından yangın tüpü ile söndürüldüğü de görüntülerde yer aldı.
İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR/BURSA,
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Eski CHP Milletvekili Tekin, sosyal medyadan duyurduğu istifasında "Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" gibi ifadelerle partisini eleştirdi.
Afrodit lakaplı Banu Alkan, 2 yıldır birlikte olduğu Kemal isimli sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi. Çift, ilerleyen günlerde bir düğün yapacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.
Modelliği bırakarak uzun yıllardır yurt dışında gelinlik markası bulunan Ebru Şancı, ortağı tarafından dolandırıldığını söyleyerek "Mağazamdan ayrıldım. Türk Türk'ü gurbette öpermiş" dedi.
Başarılı oyuncu Defne Kayalar, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın kadrosuna dahil oluyor. Başarılı oyuncu dizide Savcı İclal rolünü oynayacak.
Kolombiya hükümeti, çetelerle mücadele kapsamında ülke geneli tüm hapishanelerde acil durum ilan etti. Adalet Bakanı Nestor Osuna, son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik şiddet olayları nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Hapishanelerde güvenlik güçlerinin operasyon yapabileceği ve suç işleyenlerin başka hapishanelere nakledileceği ifade edildi.
Antalya'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak da şiddetli yağış nedeniyle planlanan Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Güncel › Tur Otobüsü Kayarak Kaza Yaptı: 10 Turist Yaralandı - Son Dakika
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