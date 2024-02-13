Tur Otobüsü Kayarak Kaza Yaptı: 10 Turist Yaralandı - Son Dakika
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Tur Otobüsü Kayarak Kaza Yaptı: 10 Turist Yaralandı

Tur Otobüsü Kayarak Kaza Yaptı: 10 Turist Yaralandı

Bursa'dan İstanbul'a giden tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına ve beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4'ü çocuk toplamda 10 turist yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde otobüsün kayarak çarpması ve ardından direğin alev alması yer aldı.

13.02.2024 08:15
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KAZA ANI KAMERADA

Bursa'dan İstanbul'a Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce akaryakıt istasyonunun tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptığı ve 4'ü çocuk 10 turist yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tur otobüsünün bir anda kaymaya başladığı ve sürücüsünün müdahalelerine rağmen yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonun tabelasına, ardından kaymaya devam ederek aydınlatma direğine çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle alev alan direğin istasyon görevlileri tarafından  yangın tüpü ile söndürüldüğü de görüntülerde yer aldı.

İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR/BURSA,

Kaynak: DHA

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