TÜREB Başkanı Erden, rüzgarın enerji bağımsızlığındaki rolüne dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TÜREB Başkanı Erden, rüzgarın enerji bağımsızlığındaki rolüne dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜREB Başkanı Erden, rüzgarın enerji bağımsızlığındaki rolüne dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, COP31 kapsamında rüzgar enerjisinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve kaynak çeşitliliği için önemli olduğunu söyledi. Erden, Türkiye'nin Avrupa'da 6. kurulu güce sahip olduğunu ve 2040 için 63 bin megavat hedefi bulunduğunu belirtti.

TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde Avrupa'nın en büyük 6'ncı kurulu gücüne sahip olduğunu belirterek, "Rüzgar enerjisi ülkemizin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli bir role sahip. Biz Avrupa'da kurulu güç açısından 6'ncı sıradayız ve daha da büyüyeceğiz. Sanayisi açısından da çok önemli ülkelerden biriyiz. Avrupa'nın, en önemli tedarikçilerinden biriyiz" dedi.

COP31 İklim Zirvesi kapsamında değerlendirmelerde bulunan TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisinin küresel ölçekteki önemine ve Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Rüzgar enerjisinin en önemli yenilenebilir enerji yatırım alanlarından biri olduğunu belirten Erden, "Biz Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak Türkiye'de yenilenebilir enerji alanındaki en aktif iki alandan birinin; ki o da rüzgar, paydaşlarını temsil ediyoruz. 600'den fazla üyemiz var. Rüzgar enerjisi, dünya ölçeğinde en önemli yenilenebilir enerji yatırım alanlarından bir tanesi. Biz de Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki potansiyelini, rüzgar sanayisindeki gücünü, bu alandaki bilgi birikimini paydaşlarımıza anlatmak ve ülkemizin potansiyelini her alanda ön plana çıkarmak için pek çok uluslararası ortaklık yapıyoruz. Bunlardan biri de Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC). COP31 için de aylar öncesinden başlayan bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

'RÜZGAR, KÜRESEL İKLİM MÜCADELESİNDE EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİSİ'

COP zirvelerinin önemini belirten Erden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP'un 31'incisi düzenleniyor. Önceki zirvelerde adım adım müzakereler Kyoto Protokolü'nden Paris İklim Anlaşması'na gelmiş. Paris İklim Anlaşması'ndan da önce yenilenebilir enerjiyi 3 katına çıkarmak, enerji verimliliğiyle tüketimi azaltmak ve bunu finansmanla bir araya getirmek için önce Dubai'de, sonra Bakü'de, sonra Belem'de adım adım ilerleyen bir sürecin devamı bugün Türkiye'de gerçekleşiyor. Bizim için çok büyük bir anlamı var. Yenilenebilir enerji hedefleri, küresel iklim mücadelesinde, küresel ısınmada ve aynı zamanda iklim değişikliğine karşı mücadelede en önemli unsurlardan biri. Rüzgar da bunun en önemli başlıklarından biri. Biz de rüzgar enerjisinin daha görünür olması, daha fazla yapılabilmesi, toplumsal ve küresel kabulü gibi ülkemizdeki kabulünü yine sağlamak için COP'u bir platform olarak görüyoruz. Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'nin potansiyeliyle ilgili bilgilendirmeye çalışıyoruz."

'AVRUPA'DA 6'NCI SIRADAYIZ'

Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki mevcut konumu ve gelecek hedeflerine ilişkin konuşan Erden, şöyle konuştu:

"Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'nın en büyük kurulu gücü sıralamasına baktığınızda 6'ncı sırada. Gerçekten önemli bir noktadayız. Bugün 16 bin megavat kurulu gücü olan, bundan sonraki yıllarda da hem çok önemli hedefleri olan hem de çok önemli proje portföyü oluşturmuş bir ülkeyiz. 2040'ta bu hedef 63 bin megavat. Kurulu gücümüzü 4 katına çıkarma hedefimiz var. Bunun da aslında iklim değişikliğiyle mücadele açısından çok önemli bir yeri var. Rüzgar enerjisi sadece iklim değişikliğiyle mücadeleyi ifade etmiyor artık. Son 3-4 senedir küresel gelişmelere baktığınız zaman, Rusya-Ukrayna savaşı aynı zamanda bir enerji savaşı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş aynı zamanda bir enerji savaşı. Bunun yanında Covid döneminde enerjiye erişimde gerçekten çok önemli bir etkisi olduğunu gördük. Yenilenebilir enerjinin bu enerji erişiminde, ülkelerin enerji bağımsızlığı ve çeşitlendirmesi açısından ne kadar önemli olduğunu biz geçtiğimiz 4- 5 senede aslında görüyoruz."

'ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP'

Yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve kaynak çeşitliliği açısından çok önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Erden, "Herhangi bir ithalat ihtiyacı olmayan, herhangi bir yerden getirmediğimiz rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi bu açıdan çok önemli. Rüzgar enerjisi ülkemizin enerji bağımsızlığı açısından çok önemli bir role sahip. Biz Avrupa'da kurulu güç açısından 6'ncı sıradayız ve daha da büyüyeceğiz. Sanayisi açısından da çok önemli ülkelerden biriyiz. Avrupa'nın, en önemli tedarikçilerinden biriyiz. Hedefimiz burada oluşacak iş birlikleriyle bölgesel olarak Türkiye'nin hem kurulu güç açısından daha güçlü bir paydaş olması hem de sanayisini uluslararası sisteme daha fazla entegre ederek bölgesel olarak daha büyük bir üretim gücü haline gelmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
İbrahim ErdenTeknolojiTürkiyeEkonomiGüncelEnerjiCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Evinin önünde 8 kez bıçaklanan Nurseli Sezer, duruşma öncesi sessizliğini bozdu Evinin önünde 8 kez bıçaklanan Nurseli Sezer, duruşma öncesi sessizliğini bozdu
Çankırı’dan gelen 1000 TL Özgür Özel’i ağlattı: Veysel amcaya seslendi Çankırı'dan gelen 1000 TL Özgür Özel'i ağlattı: Veysel amcaya seslendi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:19:35. #.0.3#
SON DAKİKA: TÜREB Başkanı Erden, rüzgarın enerji bağımsızlığındaki rolüne dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android