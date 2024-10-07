TÜRGEV TEKNOFEST'te Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜRGEV TEKNOFEST'te Yoğun İlgi Gördü

TÜRGEV TEKNOFEST\'te Yoğun İlgi Gördü

TÜRGEV, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te on binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak etkinlikler sundu.

07.10.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

TÜRGEV'in standında ziyaretçiler, Güzel İşler Fabrikası ile Keçe Broş, Gravür ve Ahşap Kese Baskı atölyelerine katıldı ve VR gözlük ile İnteraktif GİF Sergisi'ni deneyimledi.

"GİF Etkinlikleri ve GİF Kafe" ile hem çocuklar hem yetişkinler eğlenceli vakit geçirdi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı? Hatice Akıncı Yılmaz ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Birinci?,TEKNOFEST'in üçüncü gününde TÜRGEV standında öğrenciler ve ziyaretçilerle bir araya geldi.

İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Hava Aracı kategorilerinde finalist olan ve TÜRGEV'in sponsoru olduğu "Eagle Tech Robotics" takımı ve Sociaware Dijital Oyun Geliştirme ve Kişisel Gelişim Kampı game jam şampiyonu "Çikolata Sandım" takımı "Leave Me Alone: Nöron" oyunu ile TÜRGEV standında ziyaretçilerle buluştu.

Ziyaretçiler, TÜRGEV'in burs ve eğitim imkanları hakkında bilgi alarak deneyim alanlarını keşfetti, bilgi yarışmasına ve atölyelere katılım sağlayarak çeşitli hediyeler kazandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknofest, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Güncel, Adana, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRGEV TEKNOFEST'te Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 21:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRGEV TEKNOFEST'te Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.