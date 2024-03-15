Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığıyla ilgili açıklama yaptı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış." dedi.
Altınok, Kırşehir Dernekler Federasyonunca Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesi olarak Kırşehir'in köylerine hizmetler yaptıklarını söyledi.
Turgut Altınok, ramazanın Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini, Filistin'de soykırıma tabi tutulan Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.
Ankara'nın problemlerini kimin çözeceğine ilişkin anketlerde isminin öne çıktığını ifade eden Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı, 5 yıllık başkanlık döneminde Ankara'nın sorunlarını çözememekle eleştirdi.
Keçiören'de yaptıkları çalışmaları da anlatan Altınok, 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını bildirdi.
"Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın"
Gazetecilerin çıkışta mal varlığı beyanıyla ilgili sorusunu cevaplayan Altınok, şunları kaydetti:
"Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığı çoğalmamış, tam tersine azalmış. Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı... Zaten 3628 sayılı yasa gereği mal varlıklarını vermek zorundayız. Yeni bir mülk alıyorsanız kendinize veya eşinize onu da bir ay içinde vermek durumundasınız. Herkes belediye başkanı olmadan önceki mal varlığını açıklasın. Öyle sonradan gömü buldum, paşa torunuydum, bizde öyle bir şey yok. 20 yıldır belediye başkanıyım, beytülmal yönetiyorum. Ailem dahi makam arabama binmemiştir. 20 yıldır belediyeden bir kuruş harcırah almadım. Biz buyuz. Tertemiz, şeffaf bir hayatımız ve görev anlayışımız oldu."
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Keçiören'de büyük hizmetler yapan Turgut Altınok ile Ankara'nın kayıp yıllarını telafi etmek istediklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Ankara'nın en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu, bu problemi Turgut Altınok'un çözeceğini dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, mal varlığıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlenen mitingde Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrına bastıklarını söyledi. Erdoğan, eski Türkiye'de milletin her kesiminin çeşitli mağduriyetler yaşadığını ve çoğunluğun ötekileştirildiğini belirtti. Ayrıca, Hakkarili kardeşlere 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sağlık çalışanları için hastanelerin yakınlarında açılacak kreşlerin 24 saat çalışacağını belirtti. Ayrıca, Seferihisar, Urla, Çeşme gibi bölgelerde uygun fiyatla kiralık oturabilme imkanı sağlayacaklarını da söyledi.
vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor.
Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı.
Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu.
Çorum-İskilip kara yolu Danaderesi mevkisinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı. Kazada sürücü ve 3 yolcu yaralanırken, yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eşini kaybeden Nuran Kul, kendisini rahatsız eden bir adamı parkta dövdü. Olayı anlatan Kul, adamı uyardığını ancak dinlemediğini belirterek Osmanlı Tokadı yapıştırdığını söyledi. Kadının bu cesaretli davranışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?