Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Cumhuriyet'imizi, Koruyup Kollamak Hepimizin Görevi"

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Korteji" ve Betül Demir konseriyle Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı, coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları yapmış oldukları Kurtuluş Savaşı'nda Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi ile bize çok güzel bir vatan ve çok güzel bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet'i armağan ettiler. Cumhuriyet'imizi koruyup kollamak hepimizin görevi" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101. yılı coşkulu bir programla kutlandı. Kutlamalar "Cumhuriyet Korteji" ile başladı. Koza Parkı Kavşağı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar devam eden kortejde; Atatürk Bulvarı'nı dolduran binlerce yurttaş ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile 101. yıl coşkusunu tek yürek olarak yaşadı. Bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Korteji'ne evlerinin balkonlarından alkış tutarak ve bayrak sallayarak destek verdi. Kortejin sona ermesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda sahneye çıkan Dj Baran Zengin, performansıyla alanı dolduran yurttaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Betül Demir ile Cumhuriyet coşkusu ikiye katladı

Yürüyüşün ardından sanatçı Betül Demir sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı ve sevilen şarkılarından oluşan özel repertuarıyla geceye renk kattı.

"Cumhuriyetimizi, koruyup kollamak hepimizin görevi"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Değerli hemşehrilerim, ben Turgutlu'm ile her gittiğim yerde gurur duyuyorum. Ancak bu akşam bir kez daha gururlandırdınız beni. Yapmış olduğumuz fener alayına göstermiş olduğunuz ilgi ve katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, minnetlerimi sunuyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının ilk bayramını kutluyoruz. 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları yapmış oldukları Kurtuluş Savaşı'nda Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi ile bize çok güzel bir vatan ve çok güzel bir yönetim biçimi olan Cumhuriyet'i armağan ettiler. Cumhuriyet'imizi koruyup kollamak hepimizin görevi. Hepinizden bir söz istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bırakmış olduğu bu vatanı ve Cumhuriyet'i ilelebet benimle korumaya var mısınız? Harikasınız, sizleri çok seviyorum, Turgutlu'mu çok seviyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Çetin Akın'dan SMA hastalığıyla mücadele eden Feyyaz Alperen'e destek çağrısı

Konser sırasında Feyyaz Alperen Cantekin ve babasıyla sahneye çıkarak Cumhuriyet Bayramı konseri için bir araya gelen binlerce kişiye seslenen Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

"Feyyaz Alperen bebeğimizi hepiniz biliyorsunuz. O, Türkiye'deki bin 600 SMA hastası çocuklarından bir tanesi. Maalesef sağlık sistemimiz onların tedavisine cevap vermiyor. Bizlerde onlara kampanya yapmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz İrem Nur bebekte kazandık. Türkiye'de bir ilçede ilk defa bir SMA hastası çocuğunun kampanyasını başarıyla tamamladı ve İrem Nur bebeğimiz sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Şimdi Feyyaz Alperen'in de sorumluluğunu üzerimize aldık. Ben, Feyyaz Alperen ile ilgili gittiğim her yerde destek istiyorum, bağış istiyorum. Lütfen eşinizden, dostunuzdan Feyyaz'ımızın kampanyasına destek isteyin. İnşallah bir daha ki konserde de Feyyaz Alperen'in kampanyasını tamamlamış oluruz ve onun sağlıklı bir şekilde hayata tutunmasına aracılık etmiş oluruz."

Betül Demir Feyyaz Alperen'e Umut Oldu

Başkan Çetin Akın'a duyarlılıkları için teşekkür eden sanatçı Betül Demir, "Feyyaz Alperen için bende elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Bundan sonra da takipte olacağım. Biz, Feyyaz Alperen için en kısa zamanda onun ne ihtiyacı varsa sadece Turgutlu değil bütün Türkiye'yi seferber ederiz. Ben elimden geleni yapacağım, sana söz bebeğim. Senin güzel günlerini görmek nasip olacak hepimize. Böyle güzel bir şey başlattığı için Çetin Başkan'ımıza teşekkür ederim, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çetin Akın'dan Betül Demir'e anlamlı hediye

Başkan Çetin Akın, Betül Demir'e Ege Orman Vakfı iş birliğiyle fidan bağışı ve yeni sezon formalarında Diyarbakır'da hayattan koparılan Narin Güran'ın silüetinin yer aldığı Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın formasını hediye etti.

"Kadına şiddete hayır diyoruz"

Çetin Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz, çiçek veya başka hediyeler vermiyoruz. Biliyorsunuz ormanlarda canımız yandı. Ege Orman Vakfına Betül Demir için bağışta bulunduk ve bir forma hediyemiz var. Bu forma çok değerli, biliyorsunuz 2 ay önce bir kızımız, Narin'miz Diyarbakır'da katledildi. Bizlerin de kadına şiddet ile ilgili çok duyarlı çalışmaları var. Manisa bölgesinde tek kadın basketbol takımı ve kadın voleybol takımı olan belediyeyiz. Voleybol maçlarımızda bu sezonda çıktığımız formalarda Narin bebeğimizin silüeti var. Türkiye'de de göstermiş olduğumuz duyarlılıkla ilk olduk. Kadınlar bizim baş tacımız, onlar bizim analarımız, bacılarımız, eşlerimiz. Onlar olmazsa hayatın hiç tadı olmaz. Hep beraber şöyle diyelim; kadına şiddete hayır diyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz."