Turgutreis\'te Liman Projesine Tepki

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(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Mevkii'nde yapılması planlanan Sahil Güvenlik Limanına bölge halkının tepkisi devam ediyor. Projeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan 13 yıldır Turgutreis'te yaşayan Serpil Altınay, "Burada bütün amaç, burayı mahvetmek ve burayı yok etmek. Sıksınlar tepeden gazı ölelim daha iyi" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Mevkii'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yapılması planlanan Sahil Güvenlik Limanı inşaatına karşı bölge halkının tepkisi artarak devam ediyor.

İlk olarak 5 yıl önce gündeme gelen, halk plajı içerisinde yapılması öngörülen, 141 dönüm alan içerisinde 740 metre ana mendirek, 330 metre tali mendirek ve kara yönünde geri saha dolgusu tasarlanan projeye halk "yaşam alanlarının talan edileceği" gerekçesiyle karşı çıktı.

Projeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan bölge sakinleri, projenin yerinin değiştirilmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, "Bütün deniz ekosistemini etkileyecek" dedi.

13 yıldır Turgutreis'te yaşayan Serpil Altınay, yaşamlarının her anlamda olumsuz etkileneceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada yaşıyorum, denize giriyorum. Buranın sakinliğini seviyorum. Burayı 1979'dan beri bilirim. Bu proje tamamen hem denizi hem insanları hem güvenliğimizi mahvedecek. Olumlu ne yanı olabilir diye arıyorum olumlu hiçbir yanı yok. Burada bütün amaç, burayı mahvetmek ve burayı yok etmek. Sıksınlar tepeden gazı ölelim daha iyi."

"Bu sadece Turgutreis'in problemi de değil"

Turgutreis'te yaşayan Şükran Yiğit Özer ise projenin geniş çaplı ve çok yönlü sorunları beraberinde getireceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Karşı çıktığımız proje ya da güvenlik değil. Bunun çözüm olacağını düşünüyorlarsa arkasındayız. Ama yer burası değil. Enflasyonla, maddi sorunlarla beraber insanların nefes aldığı buralar kaldı. Yazın insanlar burada o kadar mutlular ki… İnsan olduklarını hissediyorlar. Biz insanız. Doğamızı, denizimizi ve insanların haklarını korumak istiyoruz. Hiçbir şeye karşı değiliz. Ama buna karşıyız. Yerine karşıyız. Bu hakkımız elimizden alınmamalı. Bir ÇED raporu yok. Çevreyi ne kadar kirletecek? İnşaat yapılırken soluduğumuz toz… Buraya 100 bin kamyon gelecek. Onlardan yazın nefes alamayacağız. Ne olacak bizim ciğerlerimiz? Biz bunları yaşadık diyelim. Çocuklarımıza ne bırakacağız? Bu sadece Turgutreis'in problemi de değil. Burada yaşayanlar ya da buraya gelenler ne yapacaklar? Burayı tükettik bitti. Nereye gidecek bu insanlar? Peki buradaki adam nerede iş bulacak? Umuyorum talebimiz göz önüne alınır."

"Deniz de bitecek"

Bige Karahan ise projeyle deniz şeridinin yok olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"34 yıldır buradayım. 26 yıldır Gümüşlük'te yaşıyorum. Burada yapılacak askeri limana ilk duyumu aldığımızda karşı çıktık. Bir bilim insanı değiliz. Ama nelerin kötü gidebileceğinin farkındayız. Hem denizi hem insanları her şeyi yok edecek bir şey. Şartsa başka yerler gösterilmiş ya da marina kamulaştırılsın. Burada tonlarca otel ve yer yo olacağına marina kamulaştırılsın. Ben Gümüşlük tarafındayım ama her hafta buraya geliyoruz. Proje olduğunda buralara girilemeyecek. Bütün deniz ekosistemini etkileyecek. Burası bir halk plajı. Burada deniz de bitecek. Birebir etkilenecek herkes."