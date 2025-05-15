Turhan Çömez: "Artık Fiilen Akp- Mhp- Hüda Par ve Dem Parti İttifakı Kurulmuştur" - Son Dakika
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Turhan Çömez: "Artık Fiilen Akp- Mhp- Hüda Par ve Dem Parti İttifakı Kurulmuştur"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Şu anda kapalı kapılar ardında devam eden pazarlıklar var. Bu pazarlıklar aylardır sürüyor. Acaba anayasayı nasıl değiştirebiliriz, o sayıya ulaşabilir miyiz diye. Ne olursa olsun 400'ü geçelim istiyorlar, o yüzden vekil borsasını açtılar. Erdoğan kendi partisine transfer ettiği vekilin nereden geldiğini bilmiyor. Artık fiilen AKP- MHP- Hüda Par ve DEM Parti ittifakı kurulmuştur Meclis'te. Biz de bir Kuvayı Milliye ittifakı kuruyoruz aziz milletimizle" dedi.

15.05.2025 18:37
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(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Şu anda kapalı kapılar ardında devam eden pazarlıklar var. Bu pazarlıklar aylardır sürüyor. Acaba anayasayı nasıl değiştirebiliriz, o sayıya ulaşabilir miyiz diye. Ne olursa olsun 400'ü geçelim istiyorlar, o yüzden vekil borsasını açtılar. Erdoğan kendi partisine transfer ettiği vekilin nereden geldiğini bilmiyor. Artık fiilen AKP- MHP- Hüda Par ve DEM Parti ittifakı kurulmuştur Meclis'te. Biz de bir Kuvayı Milliye ittifakı kuruyoruz aziz milletimizle" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'de aylardır 'terörsüz Türkiye' sloganlarıyla mesajlar veriliyor ve 'siz terörsüz Türkiye istemiyor musunuz?' diye karşılık veriyorlar. Biz terörsüz Türkiye istiyoruz, huzur istiyoruz, refah, bolluk ve bereket istiyoruz. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. İktidara şunu sormak istiyorum; 23 senedir neredeydiniz? 23 senedir terörlü Türkiye mi istiyordunuz da bundan vazgeçtiniz. Bir başka soru; 23 yıldır neredeyse sıfır ile aldığınız terörü nereye taşıdınız ve bu süre içinde neler yaptınız? Mesela terörün kaynağını kurutmak için ekonomik, demokratik, hukuki önlemler aldınız mı? Hiçbirisini yapamadınız. 23 yıldır çalışmadığınız, üzerinde kafa yormadığınız bir konuyla ilgili şimdi 'dağlarda çiçekler açacak, böcekler uçacak' diyorsunuz. ya millet adına sorulması gereken sorular, bunların cevabı nerede? Neden 50 bin kişinin katili bir terörist başından gelecek mesajdan medet umar hale geldiniz? O alçağın yazacağı iki satır mektupla bu ülkede terör bitecekse niye bugüne kadar yapmadınız?

Süleyman Soylu iki yıl önce bir açıklama yaptı. Diyor ki; 'neyin silahını bırakacaklar zaten 86 tane terörist kaldı'. Bu şahıs bu ülkede İçişleri Bakanlığı yaptı ve rakam verdi. Kandil dağında terör örgütü 232 kişiyle toplantı yaptı. Şimdi bu şahsın, 'ben bu işi bilememişim, becerememişim, sizleri kandırmışım' demesi gerekmiyor mu? Biz hesap sormaya devam edeceğiz.

"CHP'nin bir kırmızı kart göstermesini bekledik"

Sözde birtakım açıklamalar yaptılar. Türkiye Cumhuriyetine meydan okuyan bu alçak terör örgütüne bir tek cevap vermediler ne iktidar ne onun küçük paydaşı ne de ana muhalefet gerekli tavrı koymadı. 50 bin kişinin katili diyor ki; 'Türkiye Cumhuriyeti devleti bir soykırım yapıştır' diyor. Buna sessiz kaldılar. Daha da ötesi milyonlarca Kürt sürgüne gönderilmiştir, işkenceye uğramıştır denildi. AKP'den tık yok. Küçük ortağından ses seda yok. Bu alçak örgüte çiçeklerle böceklerle karşılık verdiler. Biz Lozan'a karşı olarak kurulduk diyor. Yine iktidardan ses seda yok. Bekledik ki CHP de bir kırmızı kart göstersin. Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü bizim partimizin de kurucusudur, siz kim oluyorsunuz diyemedi.

Bu alçak örgüt Diyarbakır'da 301 sivil toplum örgütüyle bir toplantı yaptı. Bu toplantıya katılanlardan birisi de DEM Parti. Alınan kararlar; PKK'nın 12. Kongresinde alınmış kararları destekliyoruz' dediler. 'Kürt ulusal birliğinin önü açılmalıdır' denildi. Birlik ve dayanışma içinde hareket edilerek Kuzey Kürdistan'da alınması gereken önlemler alınmalı. Yine bir itiraz yok. Gençler sokaklara çıkıp hak aradıklarında tomalarla, gaz kapsülleriyle yürüyenler bu alçakça toplantıları yapıp Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili hazırlık yapanlara ses çıkartmamış yine halayla, çiçekle, böcekle karşılık vermiştir.

"Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor"

Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor. Birinci aşama Irak'ın bölünmesiydi. Bugün Suriye'de de buna benzer bir süreç işliyor. Orada nasıl Türkmenler tasfiye edildiyse, orada Kürt otonom yapısı nasıl kurulduysa aynısı bugün Suriye'de yapılıyor. Fırat'ın doğusu da Irak'ın kuzeyi gibi çok zengin petrol, doğal gaz rezervleri, su ve tarım alanları var. 2011 yılından beri devam eden PYD/ YPG yapılanması var. Dünyanın her yerinden getirilen unsurlar iç çatışmayı başlattılar. Bu arada Fırat'ın doğusu özenle korundu. Şimdi sorarsanız Suriye'deki bütün gelişmeler Türkiye tarafından idare ediliyor. Fırat'ın doğusunda 100 bin kişilik bir terör ordusunun idaresinde otonom bir Kürt devleti kurulmak üzere. İsrail ve Amerika binden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi, sağlam kalan silahları da PKK'nı uzantısına verdi. Suriye'nin güneyini işgal etti. Artık Irak'ın kuzeyinden kalkan bir araç hiçbir engelle karşılaşmadan Suriye'nin kuzeyine oradan güneyine ve Akdeniz'e ulaşacak hale geldi.

Şimdi soruyorum; acaba PKK'nın uzantısı olan PYD/ YPG terör unsurları aynı şekilde tasfiye olacak mı olmayacak mı? Dünyanın masrafını ettiniz, milyarlarca dolar, pırıl pırıl gençlerimiz şehit oldu. Boşuna mı yaptınız bunları? Kendiniz söylüyorsunuz bu alçak bir terör örgütüdür diye. Şimdi bunlar konuşulmayacak mı? Amerika size 'bunu tanıyacaksınız' dediği için mi konuşulmuyor? Yoksa Erdoğan'ın dostu Trump 'General Colani ile anlaş' dediği için mi sesiniz çıkmıyor? General Colani dediği de bizim İçişleri Bakanlığımızın sitesinde kırmızı bültenle aranan bir teröristbaşı.

"Türk Ceza Kanunu ve infaz yasasının değişmesi pazarlıkları yürüyor"

Türk milleti adına Erdoğan'a soruyorum; bu süreçte PYD/ YPG silah bırakacak mı, teslim olacak mı? Yoksa sen 'hadi canım unutalım bunu, adını da değiştirelim' mi diyeceksin? Koltuğun uğruna, DEM'den destek almak adına, anayasayı değiştirmek uğruna, eken seçim yapılabilmesi uğruna bütün bu ihanet projesine onay mı vereceksin? Bunun cevabını bu aziz millet bilmek zorunda.

DEM Parti'nin gündemi ise bambaşka. DEM Parti'de Anayasa'nın giriş bölümündeki ruhu değiştirelim diyor. Anayasa 42'yi değiştirelim, Kürtçe eğitim dili olsun bu ülkede, Türklük kavramını değiştirelim diyor. Elbette bu ülkeyi hep beraber kurduk biz. Kimsenin etnik kökeniyle ilgilenen yok. Şu anda kapalı kapılar ardında devam eden pazarlıklar var. Bu pazarlıklar aylardır sürüyor. Acaba anayasayı nasıl değiştirebiliriz, o sayıya ulaşabilir miyiz diye. Ne olursa olsun 400'ü geçelim istiyorlar, o yüzden vekil borsasını açtılar. Erdoğan kendi partisine transfer ettiği vekilin nereden geldiğini bilmiyor. Artık fiilen AKP- MHP- Hüda Par ve DEM Parti ittifakı kurulmuştur Meclis'te. Biz de bir Kuvayı Miliye ittifakı kuruyoruz aziz milletimizle.

Türk Ceza Kanunu ve infaz yasasının değişmesi pazarlıkları yürüyor. Hedef 7 bin PKK'lının cezaevinden çıkması. Bunların 4 bin 500'ü aktif terör eylemlerine katılmış. Harıl harıl buna çalışıyorlar. İhanet cephesi hangi adımı atarsa atsın milletin temsilcileri buradadır."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

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